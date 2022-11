В аеропорту Парижа помер іранець, який прожив там 18 років

З 26 серпня 1988 року Махран Карімі жив у Терміналі 1 аеропорту «Шарль-де-Голль»

У паризькому аеропорту Шарль-де-Голль помер іранець Махран Карімі Нассері, який прожив у його будівлі 18 років. Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Насері помер 12 листопада опівдні природною смертю в терміналі 2F, там він жив останні кілька тижнів.

Мехран Карімі Насері народився 1945 року в іранському місті Масжеде-Солейман.

1974 року він полетів до Європи на пошуки матері, яка виїхала раніше. Однак він потрапив у міграційну пастку.

У Лондоні Насері почав вивчати економіку. Брав участь в акціях протесту проти іранської влади, за це його позбавили громадянства. Далі 4 роки — з 1977 по 1981-й — він намагався здобути політичний притулок у 6 країнах.

Перший статус біженця йому надали в Бельгії, де він 6 років працював у бібліотеці. З 26 серпня 1988 року він жив у Терміналі 1 аеропорту «Шарль-де-Голль» і підробляв випадковими заробітками на околицях аеропорту.

Його адвокат 1999 року домігся дозволу на проживання Карімі Насері у Франції. Іранець проживав в аеропорту до 2006 року.

Історія Мехрана Карімі Насері послужила основою фільмів «Ті, що впали з неба» 1993 режисера Філіпа Ліоре і «Термінал». Чоловік став прототипом ролі Хенкса, який зіграв людину, що опинилася в пастці в нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді, коли в її рідній країні вибухнула революція

Насері виплатили 250 тисяч доларів авторських гонорарів, він випустив автобіографію. Чоловік написав книгу No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison («Немає друга, крім гір: записки з в'язниці Манус») у месенджері WhatsApp. За працю він отримав 55 000 фунтів стерлінгів.