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    В американському центрі дослідження вакцин знайшли віспу

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    Заморожені пробірки з ярликами &laquo;віспа&raquo; були випадково виявлені співробітником лабораторії - В американському центрі дослідження вакцин знайшли віспу
    Заморожені пробірки з ярликами «віспа» були випадково виявлені співробітником лабораторії
    фото з відкритих джерел

    Співробітник, який знайшов пробірки, був у рукавичках і масці

    У центрі дослідження вакцин в американському штаті Пенсільванія випадково було знайдено кілька пробірок з ярликами «віспа». Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC).

    «Заморожені пробірки з ярликами «віспа» були випадково виявлені співробітником лабораторії, який проводив прибирання холодильника на об'єкті, що займається дослідженням вакцин у Пенсільванії», – йдеться в повідомленні CDC.

    При цьому в центрі зазначили, що співробітник, який знайшов пробірки, був у рукавичках і масці. Наразі ведеться розслідування, вміст пробірок не чіпали. За даними CDC, немає ознак того, що хтось міг зазнати впливу вмісту.

    Віспа –- вірусна інфекція. Характеризується важким протіканням з лихоманкою, висипом на шкірі і слизових, які можуть залишати рубці. Викликається двома видами вірусів – Variola major і Variola minor.

    Летальність від цього захворювання може досягати 90%.

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: США лікар смерть розслідування щеплення інфекція
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    В американському центрі дослідження вакцин знайшли віспу