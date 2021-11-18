В американському центрі дослідження вакцин знайшли віспу

Співробітник, який знайшов пробірки, був у рукавичках і масці

У центрі дослідження вакцин в американському штаті Пенсільванія випадково було знайдено кілька пробірок з ярликами «віспа». Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC).

«Заморожені пробірки з ярликами «віспа» були випадково виявлені співробітником лабораторії, який проводив прибирання холодильника на об'єкті, що займається дослідженням вакцин у Пенсільванії», – йдеться в повідомленні CDC.

При цьому в центрі зазначили, що співробітник, який знайшов пробірки, був у рукавичках і масці. Наразі ведеться розслідування, вміст пробірок не чіпали. За даними CDC, немає ознак того, що хтось міг зазнати впливу вмісту.

Віспа –- вірусна інфекція. Характеризується важким протіканням з лихоманкою, висипом на шкірі і слизових, які можуть залишати рубці. Викликається двома видами вірусів – Variola major і Variola minor.

Летальність від цього захворювання може досягати 90%.

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