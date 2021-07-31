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    Пожежі у Туреччині: у Бодрумі евакуювали постояльців трьох п'ятизіркових готелів

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    Пожежі у Туреччині: у Бодрумі евакуювали постояльців трьох п'ятизіркових готелів

    Сьогодні спалахнула нова пожежа в районі Умурча в Бодрумі

    У турецькому Бодрумі евакуювали постояльців трьох п'ятизіркових готелів з міркувань безпеки через лісові пожежі. Про це заявило джерело в правоохоронних органах країни.

    «Сьогодні спалахнула нова пожежа в районі Умурча в Бодрумі десь о 12:40 (збігається з київським), потім він дійшов до району Ічмелер. З міркувань безпеки при сприянні співробітників жандармерії були евакуйовані постояльці трьох п'ятизіркових готелів», - розповіло джерело ТАСС.

    Відзначається, що на місці лиха ведуться роботи по боротьбі з пожежею, на даний момент загрози для місцевих жителів або туристів немає.

    Крім того, наголошується, що евакуйовані туристи розміщені у відповідних об'єктах в центрі міста. Інформація про знаходження росіян серед них не уточнюється.

    Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

    Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

    Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

    Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.

    Теги: пожежа вітер влада
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    Пожежі у Туреччині: у Бодрумі евакуювали постояльців трьох п'ятизіркових готелів