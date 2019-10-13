Під льодовиками Антарктиди знайшли теплі річки



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Шельфи – одна з найбільш уразливих частин крижаного щита

Вчені виявили несподіваний фактор, що сприяє руйнуванню льодовиків в Антарктиді. Дослідження показали, що під ними протікають потоки теплої океанської води, що нагадують внутрішні річки. Вони прискорюють процес танення і таким чином впливають на підвищення рівня моря.

Про це повідомляє Science Advances.

«Циркуляція теплої води атакує нижні сторони крижаних шельфів в їх найбільш вразливих точках. Ми поки не знаємо, до яких наслідків це призведе, але нам слід це з’ясувати», – відзначили представники наукової групи.

Шельфові льодовики – плавучі або частково спираються на тверді породи масиви льоду. Вони оточують 75% берегової лінії Антарктиди. Їх роль дуже важлива, так як вони стримують потік льоду з внутрішньої частини континенту в океан.

Разом з тим шельфи – одна з найбільш уразливих частин крижаного щита. Вони часто тріскаються, особливо по краях. Нове дослідження показало, що вони також страждають від «ерозії», оскільки основа контактує з теплою океанською водою.

Тепла прісна вода легше холодної і солоної, тому вона піднімається до поверхні, тобто до самого краю плавучих льодів. Дію таких річок можна помітити й неозброєним оком – вони утворюють свого роду «рубці» і провали в крижаному масиві. Іноді навіть виникають відкриті області – ополонки.

За словами вчених, аналогічні процеси відбуваються і в Гренландії. Тим часом сучасні кліматичні моделі їх не враховують. Можна припустити, що танення льодовиків буде проходити більш активно, ніж вважали вчені, і рівень моря підніметься вище найбільш песимістичних прогнозів.

Нагадаємо, полярники 24-ої Української антарктичної експедиції (УАЕ), що нині перебувають в річній «зимівці» на станції Академік Вернадський, знайшли в Антарктиді льодовикову печеру, яка має кілька озер та річку.