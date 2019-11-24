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    У світі

    У хатині в Антарктиді знайдено мішок цибулі, якому 100 років

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    <p>Цибуля пролежала у хатині більше 100 років</p> - У хатині в Антарктиді знайдено мішок цибулі, якому 100 років

    Цибуля пролежала у хатині більше 100 років

    Фото: Antarctic Heritage Trust/Facebook

    Хатина була побудована Робертом Скоттом у 1902 році

    В антарктичній хатині Discovery Hut був знайдений великий мішок червоної цибулі. Як повідомляється на сторінці Facebook-сторінці фонду Antarctic Heritage Trust, мішок пролежав у хатині більше 100 років.

    Хатина Discovery Hut була побудована на острові Росса в Антарктиді в 1902 році полярним дослідником Робертом Скоттом. Відзначається, що доглядач хатини перевірив цибулю на наявність цвілі і не знайшов її. Незважаючи на те, що цибулини зморщилися, все ще можна визначити, що це була червона цибуля.

    Як зазначає фонд, щорічні перевірки артефактів і їхнє фотографування дозволяють визначити, наскільки добре хатина реагує на заходи з її збереження і визначити потенційні проблеми.

    Нагадаємо, на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» завітав імператорський пінгвін.

    Антарктида наука
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