В Австралії школярів звільнено від іспиту через помилку в програмі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Австралії школярів звільнено від іспиту через помилку в програмі
Австралійські школярі пропустили іспит через плутанину між Цезарем і Августом
фото з відкритих джерел

Понад 140 учнів дев’яти середніх шкіл звільнили від складання іспиту після того, як з’ясувалося, що вони вчили не того римського імператора

Школярі дев'яти австралійських шкіл готувалися до тесту про Октавіана Августа, тоді як завдання іспиту 2025 року стосувалися Гая Юлія Цезаря, що призвело до скасування іспиту з історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Понад 140 учнів дев’яти середніх шкіл штату Квінсленд в Австралії звільнені від складання іспиту з історії через помилку у навчальній програмі.

Як з’ясувалося, викладачі під час навчального процесу розповідали учням про римського імператора Октавіана Августа. Раніше саме на нього орієнтувався іспит, проте цього року тест мав бути присвячений його попереднику – Гаю Юлію Цезарю. Про життя та діяльність Цезаря школярі під час уроків не вчили.

Виявивши помилку, викладачі звернулися із заявою про звільнення учнів від складання загальнодержавного іспиту. Міністр освіти Джон-Пол Лангбрук підтримав це рішення, зазначивши, що розслідує інцидент і назвав його «надзвичайно травматичним».

Відповідальна за навчальні програми організація наголосила, що ще два роки тому попередила 180 шкіл про зміну теми іспиту 2025 року на Юлія Цезаря. Незважаючи на це, інформація не дійшла, де сталася плутанина.

Батьки учнів розповіли, що діти, дізнавшись про помилку, намагалися швидко підготуватися до тесту, що спричинило стрес і могло завадити підготовці до інших предметів.

Іспит з історії становив би 25% від річної оцінки учнів, проте тепер бали автоматично нарахують на основі інших 75% оцінок із решти предметів.

Нагадаємо, що українська мама Любов Жакун, яка нині мешкає у Техасі, розповіла про незвичні шкільні правила в США, що її вразили. Найбільше жінку здивувало те, що в американських школах оцінки учнів є повністю конфіденційними – ніхто не знає результатів інших.

