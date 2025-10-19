У Секторі Гази порушено режим припинення вогню

Ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь

Палестинські бойовики атакували ізраїльські війська в місті Рафах

Ізраїльські війська звинуватили палестинське угруповання ХАМАС в атаці в Секторі Гази та відзвітували про удари у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню. Як інформує «Главком», про це пише Times of Israel.

За даними медіа, палестинські бойовики атакували ізраїльські війська в місті Рафах на півдні Сектору Гази, що спонукало Армію оборони Ізраїлю завдати авіаударів у тому районі.

Згодом ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь, коли ті діяли на східній стороні «жовтої лінії» – району, який контролює ЦАХАЛ відповідно до угоди про припинення вогню, щоб знищити інфраструктуру ХАМАСу.

Військові завдали авіаударів винищувачами та артилерійських обстрілів у Рафаху, щоб «усунути загрози», під час яких, як кажуть в армії, знищили кілька тунелів і будівель, де виявили палестинських бойовиків.

Водночас високопоставлений чиновник ХАМАС Іззат аль-Рішек заявив, що угруповання залишається відданим дотриманню режиму припинення вогню. Військове крило ХАМАСу запевнило, що воно не має ніякого стосунку до інциденту в Рафаху.

«У нас немає інформації про інциденти чи зіткнення, що відбулися в районі Рафаха, який перебуває під контролем окупантів», – зазначили в угрупованні та розповіли, що вони не підтримують звʼязку з бойовиками в тому районі ще з минулого березня.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав Армію оборони Ізраїлю та служби безпеки «вжити рішучих заходів проти терористичних цілей у Секторі Гази».

«ХАМАС заплатить високу ціну за будь-яку стрілянину та порушення режиму припинення вогню, і якщо це повідомлення не буде зрозуміле, інтенсивність реакції зросте», – пригрозив міністр оборони Ісраель Кац.

Після повідомлень про публічну страту, пов’язану з бойовиками ХАМАС, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо «ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, чого не було передбачено угодою, у нас не буде іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх». Пізніше він уточнив, що під «ми» не мається на увазі розгортання американських військ.

Наразі гаранти перемир’я відстежують ситуацію та закликають усі сторони утриматися від ескалації, щоб зберегти крихкий режим тиші та забезпечити безпечний доступ гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази.

Як відомо, президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі.