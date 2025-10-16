Головна Світ Політика
У Словаччині на радянському танку з’явилися антиросійські написи. Влада не змогла їх видалити

Вандали залишили провокативні написи на пам’ятнику Т-34 у Словаччині
фото: Aktuality

Міністр внутрішніх справ звинуватив у вандалізмі прихильників опозиції
 

У центральній Словаччині на пам’ятнику радянському танку Т-34 з’явилися написи з антиросійськими гаслами та підтримкою Юрая Чинтули, який у 2024 році намагався вбити прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Місцева влада поки не змогла видалити фарбу, а міністр внутрішніх справ звинуватив у вандалізмі прихильників опозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Aktuality.

У селі Косорін на постаменті пам’ятника Т-34, встановленого на честь Словацького національного повстання, невідомі нанесли написи «Vivat Cintula» («Слава Чинтулі») та «Rus – gnus» («Росіяни – гидота»). Працівники муніципалітету намагалися видалити написи з постаменту, використовуючи різні засоби для чищення, втім безрезультатно.

«Подивимося, чи зможемо ми це почистити, чи доведеться шліфувати поверхню каменю. Але це не коштуватиме сто євро», – прокоментувала староста Косоріна Дарина Морвайова.

Староста Косоріна Дарина Морвайова сумнівається, що вандалізм здійснили місцеві жителі, і не розуміє мотиви такого вчинку. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток назвав інцидент актом провокації і звинуватив у ньому прихильників опозиції, які нібито схвалюють замах на прем’єр-міністра.

«Це, мабуть, знає лише він. Я не знаю, чи хтось у нашому селі схвалив би вчинок, який стався минулого року в Гандловій [замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо], хоча це недалеко від нас. Будь-яка нормальна людина засудила б це», – сказала вона.

Міністр внутрішніх справ із уряду Фіцо Матуш Шутай Ешток звинуватив у цьому інциденті «прихильників опозиції», які за його словами «відверто схвалюють замах на прем’єр-міністра».

«Вони написали на ньому [постаменті пам’ятника] вульгарні та ненависницькі повідомлення, топчучи пам’ять героїв, які віддали своє життя за свободу нашої країни», – додав він у дописі в соцмережі Facebook.

Як відомо, повстання у Словаччині під час Другої світової війни, на честь якого встановлено цей пам’ятник, було придушене військами нацистської Німеччини. Головною причиною невдачі повстання називають діяльність підконтрольних Москві партизан та зволікання частин Червоної армії з приходом на допомогу повсталим.

Нагадаємо, що у Києві в Печерському районі вандали системно пошкоджують нову металеву огорожу на вулиці Лаврській, встановлену для безпеки пішоходів та захисту зелених насаджень. Колишній мер Києва Леонід Косаківський зазначив, що зловмисники цілеспрямовано ламають декоративні елементи, зокрема меч і крило фігури Архістратига Михаїла. За його словами, псування огорожі є наполегливим і системним.

