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    Суспільство

    Український журналіст Бутусов захворів на коронавірус

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    Бутусов зауважив, що не знає де міг підхопити вірус - Український журналіст Бутусов захворів на коронавірус
    Бутусов зауважив, що не знає де міг підхопити вірус

    «Симптомів як таких, крім температури 36,9 – 37,2 і невеликої ломоти в суглобах, немає» – журналіст

    Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що захворів на Covid-19. Про це Бутусов повідомив у Facebook.

    «У мене коронавірус. Щойно отримав висновок лабораторії «Діла». Вважаю за необхідне повідомити всім, з ким я був у контакті останнім часом», – написав Бутусов.

    За його словами, симптомів як таких, крім температури 36,9 – 37,2 і невеликої ломоти в суглобах, у нього немає.

    «Інших симптомів – першіння, кашлю немає, температура не підіймається, її навіть можна не помітити. Якби не епідемія, я міг би і не звернути увагу, проте в такому випадку краще не зволікати з тестуванням. Його роблять дуже швидко, це не створює великих незручностей», – додав журналіст.

    Він зауважив, що не знає де міг підхопити вірус.

    «Наразі відчуваю себе добре, жодних проблем немає. У мене все є, я на самоізоляції вдома, сім’я також буде на самоізоляції до моменту повного одужання», – зазначив Бутусов.

    Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

    Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

    Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

    У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      58842
    • Одужали
      30879
    • Хворіють
      26478
    • Померли
      1485

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

    Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

    Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

    У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

    епідемія журналіст вірус коронавірус
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