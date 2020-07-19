Український журналіст Бутусов захворів на коронавірус
«Симптомів як таких, крім температури 36,9 – 37,2 і невеликої ломоти в суглобах, немає» – журналіст
Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що захворів на Covid-19. Про це Бутусов повідомив у Facebook.
«У мене коронавірус. Щойно отримав висновок лабораторії «Діла». Вважаю за необхідне повідомити всім, з ким я був у контакті останнім часом», – написав Бутусов.
За його словами, симптомів як таких, крім температури 36,9 – 37,2 і невеликої ломоти в суглобах, у нього немає.
«Інших симптомів – першіння, кашлю немає, температура не підіймається, її навіть можна не помітити. Якби не епідемія, я міг би і не звернути увагу, проте в такому випадку краще не зволікати з тестуванням. Його роблять дуже швидко, це не створює великих незручностей», – додав журналіст.
Він зауважив, що не знає де міг підхопити вірус.
«Наразі відчуваю себе добре, жодних проблем немає. У мене все є, я на самоізоляції вдома, сім’я також буде на самоізоляції до моменту повного одужання», – зазначив Бутусов.
Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).
Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).
Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.
У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).
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Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).
Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).
Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.
У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).