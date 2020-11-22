В другому турі виборів у Грузії перемогла партія влади

Опозиція бойкотувала голосування

За попередніми даними другого туру парламентських виборів в Грузії, перемогу в усіх вакантних 17 мажоритарних округах здобула правляча партія «Грузинська мрія». Голосування в них завершилося учора, а сьогодні центральна виборча комісія країни опублікувала перші результати підрахунку голосів.

«Вибори, що відбулися в суботу, пройшли в спокійній обстановці без будь-яких серйозних порушень», – сказала на брифінгу виконувач обов'язків прес-спікера ЦВК Натія Іоселіані.

«У новому парламенті правляча партія «Грузинська мрія» отримає 90 депутатських мандатів, а вісім опозиційних партій – 60 мандатів. Ми знову пропонуємо опозиції відмовитися від бойкоту і повернутися до політичної діяльності в парламенті», – заявив журналістам виконавчий секретар «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе.

Як повідомлялося раніше, кандидати восьми опозиційних партій, що пройшли до грузинського парламенту на виборах 31 жовтня, бойкотували другий тур виборів на знак протесту проти фальсифікацій. Попри це прізвища кандидатів від опозиції залишилися у бюлетенях.