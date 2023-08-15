В Еквадорі перед виборами вбито ще одного політика

«Еквадор переживає найкривавішу свою епоху», – кандидатка у президенти

В Еквадорі застрелили лідера політичного руху «Громадянська революція» Педро Бріонеса. Це сталося біля його будинку у провінції Есмеральдас. Про новину повідомила у соцмережах колишня губернаторка провінції Есмеральдас та нинішня еквадорська політикиня Паола Кабесас.

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«Ще одна втрата, яка розриває нашу душу. Смертельна куля обірвала життя лідера «Громадянської революції» Педро Бріонеса. Висловлюю співчуття родині», – написала Кабесас.

Кандидатка у президенти від «Громадянської революції» Луїза Гонсалес висловила співчуття та зазначила, що країна переживає кривавий період.

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«Еквадор переживає найкривавішу свою епоху. Цим ми завдячуємо загальному потуранню невмілого уряду та державі, захопленій мафією. Мої солідарні обійми сім'ї колеги Педро Бріонеса, який загинув у цьому насильстві», – написала Гонсалес.

Місцеве видання El Universo зазначає, що Педро Бріонес був убитий опівдні в понеділок, 14 серпня, двома невідомими у парку прибережного міста Еквадору – Есмеральдас. За даними поліції, убивство вчинили двоє підозрюваних, які пересувалися на мотоциклі. Педро Бріонес дістав дві смертельні кулі у шию та ліву сторону тіла.

Нагдаємо, 9 серпня в Еквадорі вбили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсьо.