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В Еквадорі перед виборами вбито ще одного політика

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Еквадорі перед виборами вбито ще одного політика
Застрелений еквадорський політик Петро Бріонес
фото: Paola Cabezas Castillo / Twitter

«Еквадор переживає найкривавішу свою епоху», – кандидатка у президенти

В Еквадорі застрелили лідера політичного руху «Громадянська революція» Педро Бріонеса. Це сталося біля його будинку у провінції Есмеральдас. Про новину повідомила у соцмережах колишня губернаторка провінції Есмеральдас та нинішня еквадорська політикиня Паола Кабесас.

«Ще одна втрата, яка розриває нашу душу. Смертельна куля обірвала життя лідера «Громадянської революції» Педро Бріонеса. Висловлюю співчуття родині», – написала Кабесас.

Кандидатка у президенти від «Громадянської революції» Луїза Гонсалес висловила співчуття та зазначила, що країна переживає кривавий період.

«Еквадор переживає найкривавішу свою епоху. Цим ми завдячуємо загальному потуранню невмілого уряду та державі, захопленій мафією. Мої солідарні обійми сім'ї колеги Педро Бріонеса, який загинув у цьому насильстві», – написала Гонсалес.

Місцеве видання El Universo зазначає, що Педро Бріонес був убитий опівдні в понеділок, 14 серпня, двома невідомими у парку прибережного міста Еквадору – Есмеральдас. За даними поліції, убивство вчинили двоє підозрюваних, які пересувалися на мотоциклі. Педро Бріонес дістав дві смертельні кулі у шию та ліву сторону тіла.

Нагдаємо, 9 серпня в Еквадорі вбили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсьо.

Теги: Еквадор вбивство президент

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