В Індії атракціон з людьми впав із 15-метрової висоти (відео)
Внаслідок падіння тяжкі травми отримали десять осіб, їх госпіталізували
В індійському місті Мохалі рухома частина атракціону «Вежа вільного падіння» впала разом із людьми з висоти понад 15 метрів. Про це повідомляє місцеве видання Oneindia.
Попередньо постраждали від 18 до 20 людей. Тяжкі травми отримали десять осіб, їх госпіталізували. Інформації про загиблих немає.
У соцмережах з'явилося відео події. На кадрах видно, як рухома частина атракціону поступово пішла на зниження, а потім зірвалася.
Медиків у парку не було, довелося чекати на їхнє прибуття. Правоохоронці Індії розслідують причину події.
Раніше повідомлялося, що в Північній Ірландії атракціон в парку розваг впав на людей. На одному з атракціонів стався збій. Механізм вилетів за межі периметра, вдарився у будову і звалився на людей.
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