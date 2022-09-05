В Індії атракціон з людьми впав із 15-метрової висоти (відео)

Постраждали від 18 до 20 людей

Внаслідок падіння тяжкі травми отримали десять осіб, їх госпіталізували

В індійському місті Мохалі рухома частина атракціону «Вежа вільного падіння» впала разом із людьми з висоти понад 15 метрів. Про це повідомляє місцеве видання Oneindia.

Попередньо постраждали від 18 до 20 людей. Тяжкі травми отримали десять осіб, їх госпіталізували. Інформації про загиблих немає.

У соцмережах з'явилося відео події. На кадрах видно, як рухома частина атракціону поступово пішла на зниження, а потім зірвалася.

Медиків у парку не було, довелося чекати на їхнє прибуття. Правоохоронці Індії розслідують причину події.

Раніше повідомлялося, що в Північній Ірландії атракціон в парку розваг впав на людей. На одному з атракціонів стався збій. Механізм вилетів за межі периметра, вдарився у будову і звалився на людей.