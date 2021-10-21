У Саудівській Аравії побудують парк атракціонів на нафтовій свердловині (відео)

У Саудівській Аравії на нафтових платформах побудують епатажний тематичний парк

Тематичний парк називають «буровою установкою»

Уряд Саудівської Аравії планує створити «екстремальний» парк атракціонів прямо на нафтовій свердловині до 2025 року. Про це повідомляє Forbes.

Саудівська Аравія спробує перевершити екстремальні розваги, які пропонує Дубай, створивши новий тематичний парк або «екстремальний парк», як його називають.

Тематичний парк називають «буровою установкою».

Розробники парку планують переобладнати нафтову платформу у величезний курорт площею 1,6 млн квадратних футів, який буде розташований в Перській затоці. Все це частина стратегії Саудівської Аравії до 2030 року, яка стане головним туристичним напрямком.

Видання відзначає, що крім розваг, на острові будуть розташовуватися три готелі з 800 номерами, а також 11 ресторанів.

Відвідувачам також запропонують екстремальний банджі-джампінг, водні лижі, підводну прогулянку по коралових рифів і багато іншого. А особливо багаті гості зможуть дістатися до місця відпочинку на вертольоті або на яхті.

У маркетинговій заяві розробників парку підкреслюється, що це «перший в світі рекреаційний простір, натхнений нафтовидобутком і нафтовими свердловинами».

Розробники стверджують, що вони «нададуть безліч пропозицій гостинності, пригод та водних спортивних вражень, унікальної туристичної пам'ятки, яка, як очікується, привабить туристів з усього світу».

До слова, у парку розваг Bollywood Parks в Дубаї (ОАЕ) відкрилася найвища у світі карусель.