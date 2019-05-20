В Індії екстрено сів літак сінгапурської авіакомпанії через задимлення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На борту лайнера знаходився 161 пасажир

Ввечері 20 травня пасажири вилетять іншим бортом у Сінгапур

Літак сінгапурської авіакомпанії Scoot вранці в понеділок, 20 травня, здійснив екстрену посадку в аеропорту індійського міста Ченнаї. Про це повідомляє агентство ANI.

Зазначається, що екіпаж літака запросив екстрену посадку після того, як пілот отримав інформацію про задимлення. На борту лайнера знаходився 161 пасажир.

Очікується, що ввечері 20 травня пасажири вилетять іншим бортом у Сінгапур. Зараз фахівці встановлюють причини події.

До слова, літак глави МЗС Німеччини зламався втретє за останні три місяці.

Варто відзначити, що у середині травня в аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Нагадаємо, у львівському аеропорту літак здійснив аварійну посадку.

Як повідомлялося, в Гондурасі розбився літак, загинули кілька людей.