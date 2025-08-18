У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі

Наразі відомо про 24 загиблих та 157 постраждалих

У Рязанській області фахівці продовжують аварійно-рятувальні роботи після вибуху на збройовому заводі. Станом на цей час відомо про 157 постраждалих, з яких 24 загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МНС Російської Федерації.

У селищі Лісове рятувальники проводять роботи за трьома основними ділянками. На 3 тис. кв. м розібрано половину зруйнованих конструкцій, кінологи обстежили усі приміщення. З-під завалів фахівці витягнули тіла двох загиблих.

Внаслідок вибуху порохового цеху заводу «Еластик» на Рязанщині 15 серпня вже відомо про 24 загиблих та 154 постраждалих.



Рятувальники продовжують розбирати завали. pic.twitter.com/HUL8lBmZuc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2025

Нагадаємо, уранці 15 серпня в пороховому цеху заводу, який виробляє боєприпаси та авіаційну зброю, сталися пожежа та вибух. Будівля цеху повністю зруйнована. Попередньою причиною інциденту назвали порушення техніки безпеки. Губернатор зазначив, що доручив запровадити режим надзвичайної ситуації муніципального рівня

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння й газогенератори для підводних човнів. У жовтні 2021 року вибух стався на збройовому заводі «Розряд», що розташовувався на території «Еластика», тоді загинули 17 людей.

До слова, у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області.