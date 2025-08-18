Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
Рятувальники розібрали половину зруйнованих конструкцій
скріншот з відео

Наразі відомо про 24 загиблих та 157 постраждалих

У Рязанській області фахівці продовжують аварійно-рятувальні роботи після вибуху на збройовому заводі. Станом на цей час відомо про 157 постраждалих, з яких 24 загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МНС Російської Федерації.

У селищі Лісове рятувальники проводять роботи за трьома основними ділянками. На 3 тис. кв. м розібрано половину зруйнованих конструкцій, кінологи обстежили усі приміщення. З-під завалів фахівці витягнули тіла двох загиблих.

Нагадаємо, уранці 15 серпня в пороховому цеху заводу, який виробляє боєприпаси та авіаційну зброю, сталися пожежа та вибух. Будівля цеху повністю зруйнована. Попередньою причиною інциденту назвали порушення техніки безпеки. Губернатор зазначив, що доручив запровадити режим надзвичайної ситуації муніципального рівня

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння й газогенератори для підводних човнів. У жовтні 2021 року вибух стався на збройовому заводі «Розряд», що розташовувався на території «Еластика», тоді загинули 17 людей.

До слова, у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області.

Читайте також:

Теги: росіяни завод росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення
Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією – Маломуж
20 липня, 18:23
Говард Філліпс вірив, що Москва оцінить його старання
Суд у Великій Британії засудив чоловіка за спробу шпигунства на користь РФ
22 липня, 18:30
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
10 серпня, 05:26
Біля узбережжя Камчатки зафіксували землетрус
РФ знову сколихнув землетрус
5 серпня, 07:35
Масштабна пожежа виникла на Саратовському НПЗ після атаки дронів
Саратовський НПЗ зупинив свою роботу після атаки дронів – Bloomberg
12 серпня, 02:54
Наразі для повноцінного наступу на західному напрямку сил у росіян недостатньо,
«Можуть полізти». Військовий експерт вказав на загрозу російсько-білоруських навчань
10 серпня, 17:15
Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
15 серпня, 10:47
Нині триває 1271-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року
Вчора, 08:30
Зеленський постійно заявляє, що не може поступитися територією без змін до конституції України
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський
16 серпня, 20:50

Соціум

Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику
У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику
У Німеччині жінку звинувачено у крадіжці дощової води
У Німеччині жінку звинувачено у крадіжці дощової води
У Латвії стартували масштабні навчання з цивільної оборони
У Латвії стартували масштабні навчання з цивільної оборони
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
17K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3656
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2428
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
2034
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua