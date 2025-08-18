Головна Світ Соціум
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
Влада російських регіонів повідомляла про проблеми із набором контрактників
У другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали у 2,5 раза менше людей, ніж рік тому

За ІІ квартал 2025 року виплати за укладання контракту з Міноборони Росії отримали 37,9 тис. осіб, що у 2.5 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«З урахуванням даних про набір за I квартал, лише за шість місяців 2025-го виплати за підписання контракту отримали 127,5 тис. осіб. За аналогічний період 2024 року одноразові бонуси здобули 166,2 тис. осіб», – зазначають журналісти.

Число новобранців у російській армії впало до мінімуму за два роки у другому кварталі цього року. Лише в аналогічному періоді 2023-го підписали контракти ця цифра була нижчою. Тоді Кремль лише почав активну кампанію із залучення контрактників.

Науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге заявив, що не бачить падіння та вважає, що за пів року 2025 року контракт могли підписати 191 тис. осіб. Його оцінка ґрунтується на відомостях про виплати за укладення контракту з регіональних бюджетів 37 регіонів, які екстрапольовані на всю Росію.

Регіони РФ повідомляли про проблеми із набором контрактників. Наприклад, влада Іркутської області не може знайти людей в армію через нестачу грошей, а у Володимирській області чиновники перестали звітувати про кількість відправлених на фронт новобранців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Критично важливі підприємства, які працюють у зонах можливих або активних бойових дій, отримали право бронювати до 100% своїх працівників.

До слова, Кабмін 30 липня підтримав ініціативу Міноборони щодо розширення експериментального проєкту «Контракт 18–24». Відтепер він поширюватиметься на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС). Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, затверджено окрему форму контракту.

