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    У світі

    У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,4 млн

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    У світі вилікувалися від коронавірусу понад 15 млн заражених. - У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,4 млн
    У світі вилікувалися від коронавірусу понад 15 млн заражених.

    Кількість жертв від пов'язаних з вірусом захворювань у світі досягла 808 тис. 676 осіб

    У світі станом на 24 серпня з початку пандемії коронавірусу Сovid-19 кількість інфікованих досягла 23 млн 420 тис. 418 осіб. Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

    Університет інформує, що кількість жертв від пов'язаних з вірусом захворювань у світі досягла 808 тис. 676 осіб, вилікувалися понад 15 млн заражених.

    Понад 3 млн осіб з початку пандемії заразилися в США, Бразилії та Індії.

    У Сполучених Штатах на 8:00 понеділка сумарно виявлено 5 млн 701 тис. 679 інфікованих, померли 176 тис. 802 людини, одужали майже 2 млн осіб.

    У Бразилії кількість інфікованих зросла до 3 млн 605 тис. 783 осіб, померли 114 тис. 744, одужали 2,9 млн людей.

    На третьому місці за кількістю хворих коронавірусом залишається Індія, де кількість заражених склала на ранок п'ятниці 3 млн 106 тис. 348 при 57 тис. 542 летальних випадках і 2,3 млн одужалих.

    За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети склав 104,2.

    У США на 1 млн населення померли 545 осіб, Бразилії - 539, Індії - 42 людини.

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 серпня за минулу добу на коронавірус захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж учора (1 987). Одужали –  289 людей (вчора 500), померли –  22 (вчора 27). Загалом від початку пандемії одужали 52 524 українців,  померли – 2 293. Від початку пандемії захворіло 106 757 українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

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