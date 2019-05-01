В Індії терористи підірвали вантажівку з поліцейськими, 16 загиблих



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Місце вибуху Фото: India Today

Індійська влада вважає, що теракт – справа рук наксалітів, маоїстського угруповання, яке діє в Махараштрі

Внаслідок вибуху вантажівки на шосе в індійському штаті Махараштра 1 травня загинули 15 співробітників спецпідрозділу поліції та водій.

Про це повідомило видання India Today.

Зазначається, що вибуховий пристрій спрацював, коли співробітники групи швидкого реагування поліції округу Гадчиролі прямували на місце підпалу автомобілів, які належать фірмі, що займається ремонтом доріг.

Влада вважає, що підпал і теракт – справа рук наксалітів, маоїстського угруповання, яке діє в Махараштрі. Наксаліти активізувалися напередодні парламентських виборів, які відбулися в Індії у квітні.

Видання додає, що це найбільший напад на сили безпеки в Махараштрі протягом останніх двох років.

Нагадаємо, напередодні поліція Лос-Анджелеса відвернула терористичний акт із застосуванням саморобного вибухового пристрою.