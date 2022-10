В Індії трактор з паломниками перекинувся до водойми: 27 загиблих

Щонайменше 27 людей загинули та ще понад 20 отримали поранення та травми, коли трактор із причепом, у якому перебували пасажири, перекинувся та впав до ставка. Про це повідомляє New York Post.

Більшість загиблих та постраждалих – жінки та діти.

Смертельний інцидент трапився в окрузі Канпур штату Уттар-Прадеш. Водій трактора, в причепі якого перебувало близько 50 осіб, не впорався з керуванням і машина скотилася у воду.

Усі жертви – паломники, які поверталися додому після релігійної церемонії в одному з місцевих храмів.

Постраждалих доправили до лікарні, до рятувальних робіт залучили поліцію та місцевих жителів.

Big accident in Kanpur: A trolley full of devotees returning after having darshan fell into the pond, 22 died#Kanpur #Accident #UttarPradesh pic.twitter.com/YsOKDQQLd5