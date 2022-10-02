В Індії трактор з паломниками перекинувся до водойми: 27 загиблих

Більшість загиблих та постраждалих – жінки та діти

Щонайменше 27 людей загинули та ще понад 20 отримали поранення та травми, коли трактор із причепом, у якому перебували пасажири, перекинувся та впав до ставка. Про це повідомляє New York Post.

Більшість загиблих та постраждалих – жінки та діти.

Смертельний інцидент трапився в окрузі Канпур штату Уттар-Прадеш. Водій трактора, в причепі якого перебувало близько 50 осіб, не впорався з керуванням і машина скотилася у воду.

Усі жертви – паломники, які поверталися додому після релігійної церемонії в одному з місцевих храмів.

Постраждалих доправили до лікарні, до рятувальних робіт залучили поліцію та місцевих жителів.

Big accident in Kanpur: A trolley full of devotees returning after having darshan fell into the pond, 22 died#Kanpur #Accident #UttarPradesh pic.twitter.com/YsOKDQQLd5 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 1, 2022

Головний міністр штату Уттар-Прадеш Йоги Адітьянатх виступив із заявою, в якій висловив співчуття сім'ям загиблих та постраждалим та закликав не використовувати тракторні причепи для перевезення людей.

До слова, на Одещині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого постраждало майже 20 людей.