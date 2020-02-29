В Ірані від коронавірусу помер депутат



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Мохаммед Алі Рамазанов Дастак

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила вже 85 тисяч осіб

В Ірані від коронавірусу помер депутат Мохаммед Алі Рамазанов Дастак. Про це пише Independent.

Депутат дав позитивний результат на хворобу кілька днів тому. Він помер в суботу вранці після того, як був доставлений в лікарню з «грипом і хімічними травмами», отриманими в ході ірано-іракської війни.

Представник міністерства охорони здоров’я країни Кіануш Джаханпур заявив, що новий коронавірус вже вбив 43 людини в республіці з 593 підтверджених випадків.

«На жаль, дев’ять осіб померли від вірусу за останні 24 години. Число загиблих зараз 43. Число підтверджених нових випадків інфікування з учорашнього дня становить 205, а загальна кількість підтверджених випадків інфікування становить 593», – сказав він.

Однак інші представники системи охорони здоров’я Ірану повідомили британській телерадіокомпанії ВВС, що в країні від коронавірусу загинули, щонайменше, 210 осіб. Зазначається, що влада раніше звинувачувалася в приховуванні справжнього числа смертей, і США висловили стурбованість з цього приводу.

У свою чергу, Джаханпур звинуватив ВВС у поширенні брехні. Він закликав людей триматися подалі від масових зібрань і обмежити свої поїздки, щоб уникнути розповсюдження вірусу.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.