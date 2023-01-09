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В Іркутській області невідомі підпалили військкомат (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Іркутській області невідомі підпалили військкомат (фото)
Людей, які фотографували місце пожежі, намагалися відігнати поліцейські
Telegram-канал «Братчане»

Telegram-канали стверджують, що у вікно приміщення було кинуто пляшку із запальною сумішшю

У Братську Іркутської області вночі горіла будівля військкомату. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що другий поверх будівлі «помітно пошкоджений».

Уточнюється, що часткова мобілізація у місті проходила на базі іншого військкомату, і будівля, яку підпалили вночі, не була задіяна в процесі. Людей, які фотографували місце пожежі, намагалися відігнати поліцейські, посилаючись на те, що зйомку «стратегічного об'єкту» заборонено.

В Іркутській області невідомі підпалили військкомат (фото) фото 1
В Іркутській області невідомі підпалили військкомат (фото) фото 2

Baza стверджує, що у вікно приміщення було кинуто пляшку із запальною сумішшю.

Раніше невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

До слова, родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

Теги: Україна мобілізація війна окупанти росія

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