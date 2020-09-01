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    У світі

    В Іспанії зафіксували найгірший туристичний сезон в історії

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    Іспанія втратила під час цього туристичного сезону&nbsp;9,5 млрд євро - В Іспанії зафіксували найгірший туристичний сезон в історії
    Іспанія втратила під час цього туристичного сезону 9,5 млрд євро

    У липні, що вважається піком туристичного сезону, в країну приїхало на 75,04% менше туристів, ніж у той же період минулого року

    Іспанський туристичний сектор переживає найскладніший рік у своїй історії: в липні зафіксовано на 75% менше туристів, ніж рік тому. Про це повідомляє El Pais.

    Згідно з даними Національного інституту статистики, у липні, що вважається піком туристичного сезону, в Іспанію приїхали 2 464 441 іноземних мандрівників, це на 75,04% менше туристів, ніж у той же період минулого року.

    «Країну відвідало на 7,4 мільйона менше іноземних туристів, ніж у відповідний період минулого року. Це призвело до втрати доходів у розмірі майже 9,5 млрд євро», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що найбільше туристів приїжджали з Франції - 597 244 особи. Це на 58,4% менше в порівнянні з липнем 2019 року. Далі йдуть Німеччина (432 302, на 65,2% менше) і Велика Британія (377 886, на 82,5% менше).

    Інститут статистики інформує, що іноземні турист у липні залишили в Іспанії 2,5 млрд євро, що на 79,48% менше, ніж рік тому - 11,9 млрд євро.  

    Крім того, середні денні витрати на одного туриста також впали до 123 євро, що на 23% менше, ніж рік тому.

    Німеччина туризм Іспанія Велика Британія
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