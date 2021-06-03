В Іспанії жінка відрізала пеніс своєму начальнику

Жінка стверджує, що протягом декількох місяців була жертвою сексуального насилля

Жінка з муніципалітету Сан-Андрес-де-ла-Барка в іспанській Каталонії здалася поліції після того, як частково відрізала пеніс своєму гвалтівнику. Про цей випадок повідомляє El Pais.

Працівниця бару в місцевості недалеко від Барселони з'явилася в поліцейський відділок і розповіла, що її начальник неодноразово піддавав її сексуальному насильству.

За її словами, в останній раз вона вперше вирішила оборонятися: взяла ніж і використовувала його, щоб захистити себе.

Поліцейські затримали жінку, а також виїхали до лікарні, куди доставили покаліченого чоловіка: після того, як він отримає медичну допомогу, його збираються допитати.

Невідомо, чи вийшло у лікарів пришити на місце геніталії чоловіка.

За даними деяких джерел, і передбачуваний насильник, і його жертва - вихідці з Бангладеш.

Кілька років тому американку, яка відрізала пеніс чоловіка, визнали винною в скоєнні тортур і засудили до довічного ув'язнення.

Перший у світі пересаджений пеніс з мошонкою прижився і нормально функціонує через півтора року після операції. Про результати операції хірурги розповіли в науковій статті, опублікованій на сайті журналу New England Journal of Medicine.