В Італії продовжує зростати добова смертність від Cоvid-19
Протягом останніх 24 годин зафіксовано 66 летальних випадків, порівняно з 43 вчора
Протягом останньої доби в Італії зафіксували значне зростання кількості померлих внаслідок пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє агенція Ansa.
«Добова кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії знову збільшується. Протягом останніх 24 годин зафіксовано 66 летальних випадків, порівняно з 43 вчора», - йдеться у повідомленні.
Таким чином, загальна кількість жертв пандемії Covid-19 в Італії зросла до 34 514. Кількість тих, хто одужав, та виписаних з лікарень пацієнтів з діагнозом коронавірусу в Італії зросла до 180 544, збільшившись протягом останньої доби на 1 089 осіб.
Протягом останньої доби в Італії зафіксували 333 нові випадки коронавірусної хвороби, з яких 216 або 64,8% у найбільш постраждалому від пандемії регіоні Ломбардія на півночі країни. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання Covid-19 в Італії досягла 238 159.
До слова, станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.
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Всього34063
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Хворіють17650
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Одужали15447
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Померли966
Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.