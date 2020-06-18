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    У світі

    В Італії продовжує зростати добова смертність від Cоvid-19

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    Загальна кількість жертв пандемії Covid-19 в Італії зросла до 34 514 - В Італії продовжує зростати добова смертність від Cоvid-19
    Загальна кількість жертв пандемії Covid-19 в Італії зросла до 34 514

    Протягом останніх 24 годин зафіксовано 66 летальних випадків, порівняно з 43 вчора

    Протягом останньої доби в Італії зафіксували значне зростання кількості померлих внаслідок пандемії коронавірусу.

    Про це повідомляє агенція Ansa.

    «Добова кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії знову збільшується. Протягом останніх 24 годин зафіксовано 66 летальних випадків, порівняно з 43 вчора», - йдеться у повідомленні.

    Таким чином, загальна кількість жертв пандемії Covid-19 в Італії зросла до 34 514. Кількість тих, хто одужав, та виписаних з лікарень пацієнтів з діагнозом коронавірусу в Італії зросла до 180 544, збільшившись протягом останньої доби на 1 089 осіб.

    Протягом останньої доби в Італії зафіксували 333 нові випадки коронавірусної хвороби, з яких 216 або 64,8% у найбільш постраждалому від пандемії регіоні Ломбардія на півночі країни. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання Covid-19 в Італії досягла 238 159.

    До слова, станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758).  Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.

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