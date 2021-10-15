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    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію

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    Хто не має covid-сертифікату, буде зобов'язаний взяти неоплачувану відпустку - В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    Хто не має covid-сертифікату, буде зобов'язаний взяти неоплачувану відпустку
    фото: Ansa

    Сьогодні в Італії запровадили обов'язкові covid-сертифікати для працівників усіх сфер

    Італія першою серед країн Заходу запровадила обов'язковий covid-сертифікат для працівників усіх сфер. Тепер для роботи у цій країні знадобиться вакцинація, регулярне тестування або підтвердження одужання від Covid-19. Через це у країні спалахнули масові протести, пише The New York Times.

    Тепер covid-сертифікати обов'язкові для всіх людей, які працюють як у державному секторі, так і в приватному. Якщо людина відмовляється вакцинуватися, їй знадобиться регулярно робити експрес-тест на коронавірус або надати підтвердження недавнього одужання від Covid-19.

    Хто не має covid-сертифікату, буде зобов'язаний взяти неоплачувану відпустку. Контролюватимуть дотримання цього правила будуть роботодавці.

    Проте і самих співробітників за порушення штрафуватимуть: їм доведеться сплатити до 1500 євро.

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    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію
    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію

    Введення обов'язкових covid-сертифікатів викликало протест серед противників щеплення. Деякі робітники навіть відмовилися виходити на роботу.

    Як пише CNN, масштабна акція протесту спалахнула у головному порту міста Трієст: там близько 6 тисяч робітників пригрозили заблокувати роботу порту.

    А втім, великі акції протесту в Італії тривають вже декілька днів – відколи стало відомо про намір уряду запровадити обов'язкові covid-сертифікати. Зокрема, 9 жовтня десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці країни – Риму.

    Наразі в Італії вже понад 80% населення старше 12 років повністю вакциновано проти коронавірусу. Ця держава стала першою серед демократичних країн, де ввели таке правило. До цього схоже нововведення запровадили в Китаї: там невакцинованим жителям деяких міст вже загрожує відповідальність у разі поширення інфекції.

    Теги: Італія протест щеплення вакцинація
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    В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію