В Італії масові протести через обов'язкову вакцинацію

Італія першою серед країн Заходу запровадила обов'язковий covid-сертифікат для працівників усіх сфер. Тепер для роботи у цій країні знадобиться вакцинація, регулярне тестування або підтвердження одужання від Covid-19. Через це у країні спалахнули масові протести, пише The New York Times.

Тепер covid-сертифікати обов'язкові для всіх людей, які працюють як у державному секторі, так і в приватному. Якщо людина відмовляється вакцинуватися, їй знадобиться регулярно робити експрес-тест на коронавірус або надати підтвердження недавнього одужання від Covid-19.

Хто не має covid-сертифікату, буде зобов'язаний взяти неоплачувану відпустку. Контролюватимуть дотримання цього правила будуть роботодавці.

Проте і самих співробітників за порушення штрафуватимуть: їм доведеться сплатити до 1500 євро.

Введення обов'язкових covid-сертифікатів викликало протест серед противників щеплення. Деякі робітники навіть відмовилися виходити на роботу.

Як пише CNN, масштабна акція протесту спалахнула у головному порту міста Трієст: там близько 6 тисяч робітників пригрозили заблокувати роботу порту.

HAPPENING: Huge crowd of dock workers and others block the entrance to the Port of Trieste, Italy to protest against the compulsory vaccine passport, which goes into effect today. Other large protests are currently underway across the country.pic.twitter.com/8uAOxtOGEs