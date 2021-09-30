В Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок

Франческо Спаньєзі свою вину визнав і попросив у парафіян вибачення

Італійця 40-річного отця Франческо Спаньєзі затримали за підозрою у розкраданні церковного майна. Поліція вважає, що він витратив 117 тис. доларів із церковної казни для придбання наркотиків для місцевих гей-вечірок. Про це повідомляє Insider.

Кілька місяців тому бухгалтер парафії, в якій служив Спаньєзі, виявив, що той без попередження зняв велику суму з банківського рахунка. У відповідь місцевий єпископ заборонив отцю користуватися церковними грошима. Після цього Спаньєзі почав збирати пожертви у парафіян – нібито для допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Поліція ж почала розслідування проти отця, коли виявила, що його співмешканець завіз із Нідерландів гамма-оксимасляну кислоту – наркотик, який злочинці часто використовують для зґвалтувань.

Розслідування показало, що священник і його співмешканець були зареєстровані на сайтах знайомств, через які запрошували учасників на гей-вечірки, а кошти, які священнослужитель зняв з рахунку церкви, він витратив на наркотики для цих вечірок. Обох чоловіків арештували, але поки звинувачень їм не висунули.

Італійське видання La Nazione пише, що Спаньєзі користувався пошаною серед вірян. Тепер парафія подала два позови, щоб відсудити втрачені гроші.

В інтерв’ю Corriere della Sera Спаньєзі свою вину визнав, але заявив, що крав гроші парафії через кокаїнову залежність, в яку втрапив. Він попросив у парафіян вибачення і заявив, що поверне всі кошти і для цього продасть усе, що має, включно з будинком. Також, за словами Спаньєзі, на одній із гей-вечірок він інфікувався ВІЛ, але вживає ліки, щоб не передати вірус іншим.

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