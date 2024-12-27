Росія готує пропагандистську акцію на роковини Ялтинської конференції – Центр нацспротиву

На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему «борця з нацизмом»

Телеміст має відбутися між студіями у Сімферополі та у Великій Британії, Франції і США

У лютому наступного року російські загарбники планують провести міжнародний телеміст до річниці Ялтинської конференції 1945 року, аби поширити свої меседжі про нібито «нацизм» в Україні. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«В лютому росіяни планують телеміст на честь річниці конференції в Ялті. На ньому окупанти планують поширити меседжі про нацизм в Україні й про те, що сучасний світовий порядок застарів. Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ним цю виставу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що телеміст має відбутися між студіями у Сімферополі та у Великій Британії, Франції і США.

«На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему «борця з нацизмом», спекулюючи на історичних питаннях, для виправдовування свої агресії», – підкреслюють у Центрі.

Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які присутністю на цих акціях мають формувати імідж РФ – як «країни, яка є головним борцем з нацизмом». В такому наративі нинішня фашистська Росія сама може визначати хто у світі «нацист» і це нібито дає їй право вторгатися в інші суверенні держави, наголошують у Центрі національного спротиву.

Однак, зауважують у ЦНС, розіграти цю картку на міжнародній арені не вдасться, адже «сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці».

Зауважимо, Ялтинська конференція (також Кримська) – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР 4-11 лютого 1945, аби вирішити проблеми, пов'язані із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог не платить гроші залізничникам. У зв'язку з цим зростає заборгованість.

До слова, росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай.

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.