В Японії під час навчань вибухнув танк: загинули троє військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
glavcom.ua
В Японії під час навчань вибухнув танк: загинули троє військових
фото: Kyodo

У танку Type 10 прямо перед пострілом вибухнув снаряд

У Японії під час військових навчань Сил самооборони в танку Type 10 розірвався снаряд. Внаслідок детонації загинули троє військовослужбовців, ще один отримав тяжкі травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Modern Tokyo Times

Трагічний інцидент стався 21 квітня на полігоні Хідзюдай у префектурі Оїта на півдні Японії. Як пише агентство Kyodo, вибух стався безпосередньо перед здійсненням пострілу з танка.

Троє військових загинули на місці. Ще один член екіпажу вижив, але отримав серйозні опіки. За інформацією рятувальників, чоловік перебуває у свідомості. Наразі достеменно не відомо, яких пошкоджень зазнав танк Type 10.

На подію відреагував очільник Міністерства оборони Японії Сіндзіро Коідзумі. Він пообіцяв ретельне розслідування всіх обставин трагедії.

«Це вкрай прикра ситуація. Ми докладемо всіх зусиль для з’ясування причин і суворо дотримуватимемося правил безпеки», – йдеться в його заяві.

Прем’єрка Японії Санае Такаїчі також висловила співчуття родинам загиблих військових.

Що відомо про танк Type 10

Type 10 – це основний бойовий танк нового покоління Сил оборони Японії. Бойова машина перебуває на озброєнні країни з 2010 року.

Розробник цього танку – компанія Mitsubishi Heavy Industries. Його проєктували для використання по всій території Японії, з урахуванням складного рельєфу, вузьких доріг і обмеженої інфраструктури.

Type 10 – це основний бойовий танк нового покоління Сил оборони Японії
Type 10 – це основний бойовий танк нового покоління Сил оборони Японії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одна з ключових особливостей Type 10 полягає в поєднанні високої мобільності і сучасного захисту. Танк важить близько 44 тонн, що робить його легшим за більшість сучасних західних аналогів, але при цьому він оснащений модульною композитною бронею з керамікою та кевларом.

Машина обладнана 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall із автоматом заряджання. Додатково танк оснащений кулеметами калібру 7,62 мм і 12,7 мм.

Ще одна «родзинка» – гідропневматична підвіска. Механізм дає змогу змінювати положення корпусу танка, нахиляючи його вперед, назад або вбік. Двигун потужністю 1,2 тис. кінських сил забезпечує танку швидкість до 70 км/год і високу маневровість.

Одна з ключових особливостей Type 10 полягає в поєднанні високої мобільності і сучасного захисту
Одна з ключових особливостей Type 10 полягає в поєднанні високої мобільності і сучасного захисту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як відомо, для Японії це вже не перший смертельний інцидент в Силах самооборони за останні роки. Так, торік у травні  двоє військових загинули під час аварії навчального літака, а у квітні 2024 року від зіткнення двох військових вертольотів загинули вісім осіб.

До слова, торік в грудні в Україні внаслідок нещасного випадку загинув військовослужбовець збройних сил Великої Британії.

Читайте також

Існує загроза цунамі для кількох регіонів Японії
Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)
Вчора, 17:06
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 866 танків
Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
16 квiтня, 08:03
Попередня ітерація VT-4 на озброєнні Таїланду
Найбільший покупець російських Т-90 зацікавився китайськими танками
9 квiтня, 20:38
Після друку «Кафки на пляжі» правовласник висунув претензії
«Українського Муракамі» не буде: чому видавництво зупинило роботу над перекладом
9 квiтня, 12:50
РФ викликала посла Японії «на килим»
Москва звинуватила Токіо у ворожих діях і викликала на килим японського посла: подробиці
9 квiтня, 11:49
РФ з початку війни втратила 11 830 танків
Втрати ворога станом на 2 квітня 2026 року – Генштаб ЗСУ
2 квiтня, 06:48
РФ з початку війни втратила 11 824 танки
Втрати ворога станом на 30 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
30 березня, 06:51
РФ з початку війни втратила 11 806 танків
Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
25 березня, 06:51
СБУ викрила і засудила агента ГРУ за збір даних про український танк «Оплот»
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
23 березня, 17:02

Соціум

В Японії під час навчань вибухнув танк: загинули троє військових
В Японії під час навчань вибухнув танк: загинули троє військових
У Москві затримано 40 громадян Ізраїлю: подробиці
У Москві затримано 40 громадян Ізраїлю: подробиці
«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)
«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)
У Бухаресті стався вибух на ТЕЦ: спалахнули десятки тонн мазуту
У Бухаресті стався вибух на ТЕЦ: спалахнули десятки тонн мазуту
Азербайджан знищив 5 тонн курятини з України
Азербайджан знищив 5 тонн курятини з України
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

