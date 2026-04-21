В Японії під час навчань вибухнув танк: загинули троє військових

У танку Type 10 прямо перед пострілом вибухнув снаряд

У Японії під час військових навчань Сил самооборони в танку Type 10 розірвався снаряд. Внаслідок детонації загинули троє військовослужбовців, ще один отримав тяжкі травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Modern Tokyo Times.

Трагічний інцидент стався 21 квітня на полігоні Хідзюдай у префектурі Оїта на півдні Японії. Як пише агентство Kyodo, вибух стався безпосередньо перед здійсненням пострілу з танка.

Троє військових загинули на місці. Ще один член екіпажу вижив, але отримав серйозні опіки. За інформацією рятувальників, чоловік перебуває у свідомості. Наразі достеменно не відомо, яких пошкоджень зазнав танк Type 10.

На подію відреагував очільник Міністерства оборони Японії Сіндзіро Коідзумі. Він пообіцяв ретельне розслідування всіх обставин трагедії.

«Це вкрай прикра ситуація. Ми докладемо всіх зусиль для з’ясування причин і суворо дотримуватимемося правил безпеки», – йдеться в його заяві.

Прем’єрка Японії Санае Такаїчі також висловила співчуття родинам загиблих військових.

Що відомо про танк Type 10

Type 10 – це основний бойовий танк нового покоління Сил оборони Японії. Бойова машина перебуває на озброєнні країни з 2010 року.

Розробник цього танку – компанія Mitsubishi Heavy Industries. Його проєктували для використання по всій території Японії, з урахуванням складного рельєфу, вузьких доріг і обмеженої інфраструктури.

Type 10 – це основний бойовий танк нового покоління Сил оборони Японії фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одна з ключових особливостей Type 10 полягає в поєднанні високої мобільності і сучасного захисту. Танк важить близько 44 тонн, що робить його легшим за більшість сучасних західних аналогів, але при цьому він оснащений модульною композитною бронею з керамікою та кевларом.

Машина обладнана 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall із автоматом заряджання. Додатково танк оснащений кулеметами калібру 7,62 мм і 12,7 мм.

Ще одна «родзинка» – гідропневматична підвіска. Механізм дає змогу змінювати положення корпусу танка, нахиляючи його вперед, назад або вбік. Двигун потужністю 1,2 тис. кінських сил забезпечує танку швидкість до 70 км/год і високу маневровість.

Одна з ключових особливостей Type 10 полягає в поєднанні високої мобільності і сучасного захисту фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як відомо, для Японії це вже не перший смертельний інцидент в Силах самооборони за останні роки. Так, торік у травні двоє військових загинули під час аварії навчального літака, а у квітні 2024 року від зіткнення двох військових вертольотів загинули вісім осіб.

До слова, торік в грудні в Україні внаслідок нещасного випадку загинув військовослужбовець збройних сил Великої Британії.