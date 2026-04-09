Найбільший покупець російських Т-90 зацікавився китайськими танками

Росія втрачає ринок

У Китаї представили оновлену експортну версію основного бойового танка VT-4, яку оснастили комплексом активного захисту. Це ще більше посилює конкуренцію з Росією на традиційних для неї ринках озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що бойова машина призначена для Алжиру, який є одним із найбільших операторів російських танків Т-90. На користь цього свідчить і той факт, що китайський VT-4 під час випробувань у 2024 році перевершив версію Т-90С.

Також танк отримав низку змін у конструкції: посилені борти з динамічним захистом, оновлену форму маски гармати, інше розташування фар та нову оптико-електронну систему спостереження.

Ключовою ж відмінністю стала наявність комплексу активного захисту, який суттєво підвищує живучість танка. Це дає йому перевагу над російським Т-90М, для якого подібні системи досі не запущені в серійне виробництво.

Видання наголошує, що якщо дійсно підтвердиться придбання, чи просто інтерес Алжиру до китайських танків, то це буде черговою ознакою поступової втрати окупантами клієнтів. «Цьому могла посприяти досить сумнівна ефективність російської бронетехніки на повномасштабному полі бою», – пояснюють експерти.

До слова, Osint-дослідник Jompy опублікував оновлений аналіз бронетанкових резервів Росії на основі супутникових знімків та інвентаризаційних перевірок. Більшість транспортних засобів, що залишилися на зберіганні, знаходяться в поганому стані, залишаючи лише кілька десятків танків, які можна назвати «придатними».

«Росія вичерпала більше половини своїх запасів бронетехніки та артилерії і все більше покладається на старі, зношені машини та деталі, вилучені з інших машин, щоб підтримувати боєздатність своїх підрозділів», – йдеться у дослідженні.