Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Найбільший покупець російських Т-90 зацікавився китайськими танками

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Попередня ітерація VT-4 на озброєнні Таїланду
фото: Thai Toyal Calvary Center

Росія втрачає ринок

У Китаї представили оновлену експортну версію основного бойового танка VT-4, яку оснастили комплексом активного захисту. Це ще більше посилює конкуренцію з Росією на традиційних для неї ринках озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що бойова машина призначена для Алжиру, який є одним із найбільших операторів російських танків Т-90. На користь цього свідчить і той факт, що китайський VT-4 під час випробувань у 2024 році перевершив версію Т-90С.

Також танк отримав низку змін у конструкції: посилені борти з динамічним захистом, оновлену форму маски гармати, інше розташування фар та нову оптико-електронну систему спостереження.

Ключовою ж відмінністю стала наявність комплексу активного захисту, який суттєво підвищує живучість танка. Це дає йому перевагу над російським Т-90М, для якого подібні системи досі не запущені в серійне виробництво.

Видання наголошує, що якщо дійсно підтвердиться придбання, чи просто інтерес Алжиру до китайських танків, то це буде черговою ознакою поступової втрати окупантами клієнтів. «Цьому могла посприяти досить сумнівна ефективність російської бронетехніки на повномасштабному полі бою», – пояснюють експерти.

До слова, Osint-дослідник Jompy опублікував оновлений аналіз бронетанкових резервів Росії на основі супутникових знімків та інвентаризаційних перевірок. Більшість транспортних засобів, що залишилися на зберіганні, знаходяться в поганому стані, залишаючи лише кілька десятків танків, які можна назвати «придатними».

«Росія вичерпала більше половини своїх запасів бронетехніки та артилерії і все більше покладається на старі, зношені машини та деталі, вилучені з інших машин, щоб підтримувати боєздатність своїх підрозділів», – йдеться у дослідженні.

Читайте також:

Теги: танки росія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Прес-релізи

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua