В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 

Міноборони Великої Британії прокоментувало загибель їхнього військового в Україні

Вранці 9 грудня в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії внаслідок нещасного випадку. Про це повідомило Міноборони Великої Британії, пише «Главком».

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці, у вівторок, 9 грудня, в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії. Він отримав травми в результаті трагічної аварії під час спостереження за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими, що відбувалося далеко від лінії фронту», – повідомили в міністерстві.

У міністерстві не розкрили деталей, за яких стався нещасний випадок. Рідним військового вже повідомили про його загибель. «Родині загиблого вже повідомили про трагічний випадок, ми сумуємо разом з нею в цей важкий час», – додали в міноборони Британії.

Загибель британського військового також прокоментував міністр оборони Джон Гілі. Він написав, що спустошений смертю британського військовослужбовця в Україні. «Мої думки з його родиною, друзями та колегами, які сумують за близькою людиною», – додав міністр.

У Міноборони Великої Британії зауважили, що коментарів щодо цього інциденту відомство більше не даватиме.

Раніше «Главком» писав про те, що Велика Британія розширила список санкцій. Під обмеження потрапив російський філософ, ідеолог «русского міра» Олександр Дугін. Крім нього писок обмежень поповнили п’ять юридичних осіб. Йдеться про заснований Дугіним «Центр геополітичних експертиз», проєкт «Рибар» та його засновника Михайла Звінчука, «Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» і російськомовні медіапроєкти Golos і Euromore, які базуються в Бельгії.

Також повідомлялося, що Уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. У рамках міжнародної ініціативи щодо посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна Велика Британія веде перемовини з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України.