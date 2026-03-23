СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
СБУ викрила і засудила агента ГРУ за збір даних про український танк «Оплот»
Зрадник намагався отримати документацію «Оплота» за гроші від російської розвідки

Суд призначив 14 років ув’язнення агенту російської воєнної розвідки, який намагався здобути секретні розробки українського танка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ, засуджений працював на російську воєнну розвідку (ГРУ). Його затримали ще в лютому 2021 року в Харкові.

Слідство встановило, що зловмисник намагався отримати для російської сторони таємну документацію щодо розробки і виробництва українського танка Т-84БМ «Оплот».

Йдеться про сучасний бойовий танк, призначений для ураження наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей. За даними СБУ, агента завербували під час його поїздки до Росії до родичів ще до початку повномасштабної війни.

В обмін на грошову винагороду він погодився встановити контакт із працівником конструкторського бюро оборонного підприємства та спробувати отримати секретні матеріали.

Контррозвідка викрила його діяльність на початковому етапі. Після проведення оперативної комбінації агента затримали під час передачі імітаційних матеріалів. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російською розвідкою.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому призначено 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В СБУ наголошують, що російські спецслужби системно намагаються отримати доступ до українських оборонних розробок, зокрема у сфері бронетехніки.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України встановила особу розвідника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею, викритою навесні 2025 року на Закарпатті.

СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
