На Волині знайдено мертвим прикордонника: справу розслідує ДБР

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя.

На місці події було проведено першочергові слідчо-розшукові дії. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

«Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства. Досудове розслідування триває», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про 36-річного військового Держприкордонслужби, головного сержанта Луцького прикордонного загону, який скоїв самогубство, вистріливши собі у скроню.

Нагадаємо, за три дні загинули двоє курсантів Академії прикордонної служби ім. Хмельницького. 17 квітня вистрілив собі в голову 20-річний Олег Лопата. А вже 19 квітня поблизу пункту «Вашківці» на кордоні з Молдовою застрелився 18-річний Богдан Решетар. В обох випадках – постріл у голову з автомата, офіційна версія – самогубство.