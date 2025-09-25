Головна Світ Соціум
У Варшаві затримано чоловіка за побиття польської активістки, яка заступилась за українку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чоловік спочатку почав ображати активістку, а згодом ударив її головою в обличчя
фото: BBC

Нападник кричав про бандерівців, УПА, Волинь та заявляв про те, що українці мають покинути Польщу

У Варшаві чоловік накинувся на польську активістку після того, як вона стала на захист літньої українки. Правоохоронці вже затримали нападника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sestry.

«Коли ми з подругою зайшли до автобуса № 190, то одразу почули, як галасує один з чоловіків. Спочатку було нерозбірливо. Але коли ми підійшли ближче, його слова стало легко розібрати. Він безперервно кричав одне й те саме літній жінці – про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці мають забиратися з Польщі та багато інших ганебних речей», – розповіла потерпіла Зенобія Жачек.

Активістка намагалася зупинити нападника та пояснити, що він не представляє всіх поляків. Однак чоловік спочатку почав її ображати, а згодом ударив головою в обличчя. Жінка отримала розсічення носа та незначні забої. За словами потерпілої, ані водій, ані інші пасажири не втрутилися у конфлікт.

«Якийсь чоловік взагалі стояв просто між нами з нападником. Це видно на відео – він тримався за поручень. Якби він просто перегородив йому шлях, нападу на мене могло б не статися», – каже вона.

Активістка наголосила, що вважала своїм обов'язком показати, що не всі поляки поділяють антиукраїнські настрої. Жачек запевнила, що не шкодує про свій вчинок і отримує багато повідомлень підтримки.

Наступного дня після інциденту поліція Варшави повідомила, що затримала чоловіка, який напав на жінку в автобусі. Ним виявився 38-річний громадянин Польщі. Наразі триває розслідування.

