ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
Олексій Омельяненко
фото з відкритих джерел

За свідченнями ексдепутата Олексія Давиденка, Омельяненко забезпечував виділення десятків ділянок для Московського патріархату

Колишній очільник фракції «Партії регіонів» у Київраді, банкір і забудовник Олексій Омельяненко був ключовим лобістом будівництва храмів УПЦ МП у столиці та є давнім соратником одіозного екснастоятеля Лаври Павла Лебедєва, відомого як «Паша-Мерседес». Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm у своєму матеріалі, присвяченому фінансуванню афільованої з Москвою УПЦ МП. 

За свідченнями ексдепутата Олексія Давиденка, саме Омельяненко з 2008 по 2014 рік забезпечував виділення десятків земельних ділянок для Московського патріархату, часто у рекреаційних зонах – парках та скверах, що викликало обурення місцевих громад. Дружні стосунки з Лебедєвим, з яким вони були сусідами та сиділи поруч на засіданнях Київради, сприяли цьому процесу.

Ім'я Омельяненка фігурує не лише у справах підтримки російської церкви, а й у скандалах із державним майном. Зокрема, його компанії підозрюють у незаконному заволодінні активами київського заводу «Імпульс», який раніше входив до структури «Укроборонпрому».

За даними розслідувачів, фірма, пов'язана з Омельяненком, придбала майновий комплекс підприємства, щоб отримати пріоритетне право на забудову майже 0,8 га землі біля станції метро «Деміївська». Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом привласнення майна в особливо великих розмірах.

Читайте також:

Теги: забудова поліція столиця

