Трамп та зламаний ескалатор: секретна служба США почала розслідування

Секретна служба США почала розслідування випадку із ескалатором та Трампом

Влада США, включаючи Секретну службу, розпочала розслідування з приводу несправності ескалатора в будівлі ООН, який раптово зупинився в той момент, коли на нього ступили президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт попередила, що якщо розслідування покаже, що «співробітники ООН навмисно намагалися підставити» Трампа та Меланію, то США намагатимуться покарати винних.

Раніше Левітт написала у своєму Х, що «якщо хтось в ООН навмисно зупинив ескалатор, коли президент і перша леді піднімалися на ньому, його необхідно звільнити і негайно провести розслідування».

Раніше ЗМІ, включаючи Associated Press, опублікували відео, на якому Дональд та Меланія Трамп підходять до ескалатора у будівлі ООН, але ескалатор зупиняється. Тоді президент та перша леді почали підніматися пішки.

В ООН пізніше заявили, що причиною зупинки ескалатора могло стати те, що відеограф Трампа у спробі задокументувати прибуття пари в офіс ООН випадково активував механізм безпеки, який призначений для того, щоб запобігти випадковому застряванню людей або предметів.

Раніше президент США Дональд Трамп пожартував про зламаний ескалатор і несправний телесуфлер на Генасамблеї ООН. «Все, що я отримав від ООН, – це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині. Якби перша леді не була в чудовій формі, вона б впала. Але ми в чудовій формі, ми обоє в хорошій формі, а потім телесуфлер не працював – ось дві речі, які я отримав від ООН», – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, заявляючи, що США є «найгарячішою країною у світі».