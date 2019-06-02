В Єрусалимі почалися заворушення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні в Ізраїлі відзначається День Єрусалима

Сьогодні вранці, 2 червня, в неділю, були зафіксовані безлади в районі Храмової гори в Єрусалимі, Ізраїль. Мусульмани кидали в іудеїв камені і різні предмети. Про це повідомляє 9tv.

Командувач єрусалимським округом поліції генерал-майор Дорон Ядід віддав наказ про висунення в цей район посилених підрозділів.

Сьогодні в Ізраїлі відзначається День Єрусалима: 52 роки тому Східний Єрусалим в ході Шестиденної війни перейшов під юрисдикцію єврейської держави.

Нагадаємо також, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

Раніше повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

За уточненими даними, ЦАХАЛ вразив дві артилерійські батареї і одну зенітно-ракетну батарею З-75 в Сирії.

Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії.



