В Китаї частина золотого запасу виявилася підробкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Велика ювелірна компанія в Китаї використовувала фальшиве золото

Злитки були зроблені з позолоченої міді

Великого китайського виробника ювелірних виробів, компанію Wuhan Kingold Jewelry, викрили на використанні підроблених золотих злитків. Під них компанія залучала кредити і позики. Розкрилася афера тільки після того, як один з кредиторів, Dongguan Trust, не отримав вчасно заставу і вирішив продати майно, – пишуть російські ЗМІ.

Після першого повідомлення перевіряти злитки від Wuhan Kingold Jewelry почали й інші кредитори. У всіх випадках виявилося, що злитки були зроблені з позолоченої міді.

Всього у Wuhan Kingold Jewelry було 83 тонни такого «золота» - це 4,2 відсотка золотого запасу країни. Закладаючи їх з 2013 року, компанія змогла отримати фінансування на 20 мільярдів юанів (2,8 мільярда доларів).

Гостроти одному з найбільших в історії скандалів з фальшивим золотом додає те, що заставу застрахувала державна страхова компанія PICC Property and Casualty.

Шахраї попалися через невдалу інвестицію. У 2018 році Kingold взяла участь у приватизації компанії з виробництва автозапчастин Tri-Ring. Гроші на це були отримані під заставу злитків вартістю сім мільярдів юанів. Однак в Tri-Ring почався корупційний скандал, приватизацію заморозили, і у Kingold не знайшлося вільної готівки.

В кінці червня компанії Minsheng Trust, Dongguan Trust і Chang'An Trust подали в суд на Wuhan Kingold Jewelry. Вони зажадали, щоб державний страховик покрив збитки.

Вартість золота зростає останнім часом на тлі невизначеності з пандемією коронавірусу. Станом на 3 липня вона досягла 1784,25 долара за унцію. Аналітики Goldman Sachs не виключають, що в 2020 році вартість перевищить дві тисячі доларів.

У США станом на 27 червня ціна золота становила понад 1 776 доларів за унцію.