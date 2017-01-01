В Кремлі планують провести засідання політтехнологів

Із грудня 2017 року має початися активна робота в регіонах відносно президентських виборів

Заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко планує провести зустріч із політтехнологами, що буде присвячена виборам 2018 року. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ». Під час зустрічі мають визначити, які саме компанії і експерти працюватимуть у відповідних регіонах за вказівками Кремля. Окрім того, з



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Із грудня 2017 року має початися активна робота в регіонах відносно президентських виборів

Заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко планує провести зустріч із політтехнологами, що буде присвячена виборам 2018 року. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Під час зустрічі мають визначити, які саме компанії і експерти працюватимуть у відповідних регіонах за вказівками Кремля.

Окрім того, з кінця листопада мають почати процес роботи із віце-губернаторами щодо питань внутрішньої політики, а також роботу із головами регіональних виборчих комісій.

Зустріч із політтехнологами може відбутися вже сьогодні, 27 листопада. На ній учасникам презентують ключові настанови у процесі кампанії 2018 року. Після цього буде визначено, які саме експерти і компанії працюватимуть в найбільш проблемних регіонах.

Хоча джерела в адміністрації президента РФ заперечують, що така зустріч запланована саме на сьогодні.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться у березні 2018 року. Про свій намір балотуватися раніше заявили опозиціонер Олексій Навальний, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський і телеведуча Ксенія Собчак.

У Кремлі обговорюються сценарії того, як і коли Володимир Путін оголосить про свою участь у виборах президента Росії. Публічних оголошень про готовність балотуватися Путін ще не робив, однак, за словами федерального чиновника, «визначився, що братиме участь».

У жовтні російський «Левада-центр» оприлюднив опитування про електоральні настрої в Росії. За даними дослідження, на виборах президента Росії за Путіна проголосували б 66% тих, хто готовий взяти участь у виборах. На другому місці – Володимир Жириновський з рейтингом 3%.