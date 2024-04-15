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Війна змінює екосистему України: орнітологи попередили про небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Війна змінює екосистему України: орнітологи попередили про небезпеку
Ще до початку повномасштабного вторгення у Миколаївській та Одеській областях з'явилися рожеві фламінго, яким нині загрожує небезпека
фото: facebook.com / Регіональний Ландшафтний Парк Тилігульский

Через активні бойові дії у місцях, куди раніше прилітали птахи, вони змушені шукати нові місця для гніздування

Через війну в Україні деякі птахи можуть зникнути назавжди, вважають орнітологи. Пернаті теж страждають через звуки вибухів та інші дії російських окупаційних військ. Про це повідомили науковці для ТСН.

До прикладу, нещодавно рожеві фламінго вперше загніздилися в Україні. Науковці нарахували майже дві сотні пташенят. 

Раніше фламінго намагалися сформувати колонію на Херсонщині, неподалік Криму. Але близькість до російських полігонів змусила птахів перебратися північніше – на Тузлівські лимани Одещини. Війна наздогнала їх і там. Науковці побоюються, що фламінго територію України можуть залишити назавжди.

Науковець Андрій Бокотей повідомляє, що навіть гучні звуки вибухів можуть бути смертельними для птахів. Барабанні перетинки в пернатих надто чутливі й птахи так само, як люди дістають контузії. І якщо дрібне птаство мобільне й може гніздитися де завгодно, – то велике занадто прив'язане до своїх домівок. Вони найбільше потерпають від війни. 

Андрій Бокотей каже, що шанси вижити у багатьох червонокнижних птахів у степовій зоні, мінімальні. 

«Ті території, де вони раніше розмножувалися, і ті території, де вони зимували, зараз всі фактично або окуповані, як значна частина Криму, або знаходяться в межах бойових дій. Тобто ми будемо мати катастрофічну ситуацію з цими видами в Україні. Найбільше, ймовірно, вони просто зникнуть. Можливо, з часом повернуться, відновляться», – каже Андрій Бокотей. 

Науковці не відкидають, що колись доведеться повторно переселяти птахів чи тварин із територій, де вони вижили на землі їхнього колишнього ареалу. Процес створення нової популяції надто складний, але необхідний для збереження балансу в екосистемі

«Відтак, зменшення одних тягне за собою зменшення інших. Тобто птахи їдять в якихось комах, якщо їх стане менше, буде менше птахів, птахів їдять інші хижі птахи або хижі ссавці, тих теж стане менше. Тобто це ланцюжок, який потягне за собою цілу хвилю, передбачити яку ми зараз не можемо. І не маємо жодної можливості це зробити», – наголошує Андрій Бокотей. 

Остаточні висновки щодо пташиних втрат орнітологи можуть зробити тільки після війни та розмінування земель.

Нагадаємо, чотири роки тому на Тилігульському лимані, що знаходиться в Миколаївській та Одеській областях, з'явилися рожеві фламінго. Орнітологи пояснюють, що фламінго потрібні величезні, дуже солоні та мілкі водойми, а зараз лимани пересихають, і ці умови якраз такі, які їм і підходять.

Також три роки тому Запоріжжі на території Національного заповідника «Хортиця» виявили новий вид птахів ‒ синьга. Цей птах родини качкових в Україні має статус рідкісного залітного виду.

Нещодавно українське товариство охорони птахів розробило мобільний застосунок для обліку чисельності лелек. Ці дані необхідні, аби контролювати стан популяції та впроваджувати нові заходи для їхньої охорони. 

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Теги: війна розмінування птахи

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