Очільник Львівщини назвав головну умову відкриття аеропорту «Львів»

Львівщина стане привабливою для іноземних туристів та інвесторів за умови відновлення роботи аеропорту «Львів»

Цьогоріч туристичний збір у Львівській області становив рекордні понад 46 млн грн. Область також лідирує в Україні за податковими надходженнями від туризму, але для збільшення її привабливості для інвесторів потрібне відновлення роботи аеропорту «Львів», повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник Львівщини розповів, що торік від області надійшло понад 345 млн грн податків – за це він подякував бізнесу, який попри війну веде справу чесно та відкрито.

«Ключовий наш пріоритет – розвиток доступності туристичних об’єктів. Дякую першій леді Олені Зеленській, яка тримає це питання на особистому контролі і виводить його на новий рівень. Разом з командою працюємо над тим, щоб люди, які пересуваються на колісних кріслах, а також з порушеннями слуху та зору, мали доступ до всіх найпопулярніших туристичних об’єктів на Львівщині», – йдеться у його повідомленні.

Козицький додав, що другий пріоритет – зробити Львівщину привабливою для іноземних туристів та інвесторів. Для цього, додав він, має відновити роботу аеропорт «Львів», але це відбудеться лише за умови закриття неба над областю.

«Порушую це питання під час кожної зустрічі з нашими закордонними партнерами, які можуть мати вплив на таке рішення. Наголосив на цьому під час Національного туристичного саміту, який відбувається сьогодні у нашій області», – зазначив голова Львівської ОВА.

Очільник Львівщини подякував за присутність на саміті президентці та генеральній директорці World Travel & Tourism Council Джулії Сімпсон, депутату Європарламенту, заступнику голови Комітету транспорту і туризму Іштвану Уйгелі та іншим іноземним експертам.

фото: Максим Козицький/Facebook

Як повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

Нагадаємо, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».