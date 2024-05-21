Росія винесла вирок провідному вченому, який вивчав гіперзвук

Маслов був головним науковим співробітником Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук, його затримали у липні 2022 року

У Росії суд визнав 77-річного вченого Анатолія Маслова, який вивчав гіперзвукові технології, винним у передачі даних, які містять держтаємницю. Новосибірського фізика засудили до 14 років колонії за звинуваченням у держзраді, повідомляє DW.

Маслов був головним науковим співробітником Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН), його затримали у липні 2022 року.

За версією ФСБ, у 2014 році фізик передав представникам розвідки Німеччини дані про закриті наукові розробки. У свою чергу портал «Академ.інфо» повідомляв, що секретні дані передавалися Китаю. Маслов не визнав провини і в останньому слові у суді заявив, що не зробив нічого протизаконного та присвятив усе своє життя вітчизняній науці.

«Смертний вирок», – так прокоментував рішення суду стосовно Маслова телеграм-канал «Протестна Росія».

Маслов перебуває під вартою з червня 2022 року. У травні минулого року фізика було переведено з московського СІЗО «Лефортово» до петербурзького СІЗО-3. У лютому 2024 року в ізоляторі вчений переніс серцевий напад.

Маслов – відомий фахівець у галузі динаміки в'язкого газу. Основний напрямок його наукової діяльності – аерогазодинаміка.

Майже одночасно з Масловим під арешт відправили ще двох новосибірських вчених. Один із них, Дмитро Колкер, за кілька днів помер в ув'язненні від онкологічного захворювання. Його звинувачували в надання Китаю відомостей, що становлять держтаємницю. Також були заарештовані Олександр Шиплюк та Владислав Галкін, обидва працювали в інститутах Сибірського відділення Російської академії наук.

Нагадаємо, щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за 2023 рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук.

Науковці попередили, що кримінальні справи ризикують підірвати прогрес Росії в гіперзвукових технологіях і стверджують що ніякої державної зради не було, адже науковців ретельно перевіряли.

У Кремлі бачили звернення російських учених на підтримку своїх колег, заарештованих за підозрою у держзраді. Відомо, що до арешту вони займалися розробкою гіперзвукової ракети. Про це 17 травня заявив прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що спецслужби працюють, а затриманих можуть визнати винними лише за рішенням суду. Попри слова Пєскова, фахівці з аеродинаміки російського Інституту теоретичної та прикладної механіки можуть провести за гратами до кінця життя за, нібито, надуманими владою звинуваченнями.