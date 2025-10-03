Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фінляндія та Швеція почали готуватися до «життя у пітьмі»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія та Швеція почали готуватися до «життя у пітьмі»
Шведська влада активно працює над детальним планом дій на випадок, якщо масштабне відключення все ж таки відбудеться
фото з відкритих джерел

Фінляндія та Швеція опрацьовують заходи на випадок повного блекауту

Фінляндія та Швеція активно розробляють та вдосконалюють плани дій на випадок масштабного відключення електроенергії (блекауту). Причиною підвищеної уваги до енергетичної безпеки став серйозний збій в енергосистемі Піренейського півострова, що стався навесні 2025 року. Про це повідомляє фінське видання Iltalehti з посиланням на представників найбільших енергетичних компаній обох країн, пише «Главком».

Представники енергетичних компаній Скандинавії зазначають, що хоча останній великий блекаут у Фінляндії стався понад 50 років тому, сьогодні необхідно бути готовими до найгіршого сценарію.

«Ми повинні бути готові до ситуації, коли значна частина країни може зануритися в темряву», – зазначив голова фінської електромережевої компанії Fingrid Аста Сіхвонен-Пункка.

За його словами, причиною збою можуть стати сильні погодні явища або людська помилка. Для мінімізації ризиків країнам-сусідам необхідно тісніше обмінюватися інформацією та координувати свої дії. 

У Швеції також налаштовані серйозно. Стратегічний менеджер компанії Svenska Kraftnät Ерік Ек визнав, що повністю захиститися від блекаутів неможливо. Однак шведська влада активно працює над детальним планом дій на випадок, якщо масштабне відключення все ж таки відбудеться, щоб максимально швидко відновити енергопостачання та забезпечити життєдіяльність критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи. Такого висновку дійшло британське аналітичне агентство Ember, яке спеціалізується на питаннях енергетичного переходу, після масштабного блекауту 28 квітня цього року. 

До слова, іспанський уряд оприлюднив фінальний звіт щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося 28 квітня, поклавши основну відповідальність на оператора мережі Red Eléctrica та енергогенеруючі компанії.

Читайте також:

Теги: Швеція електроенергія Фінляндія блекаут влада відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Європі обмеження цін, так звані прайс-кепи, практично відсутні
Нові обмеження цін стимулюють балансування ринку та розвиток сонячної енергії – голова правління Асоціації сонячної енергетики
6 вересня, 13:37
«Помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
5 вересня, 09:53
Туск: До атаки російських дронів на Польшу Україна непричетна
Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
12 вересня, 09:26
Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting
Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting
10 вересня, 19:19
Aбрамович знову має великі проблеми із законом
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
8 вересня, 11:52
Україна отримає 18 Archer
Шмигаль повідомив гарні новини про військову підтримку України від Швеції
11 вересня, 17:14
Через загрозу БпЛА у прикордонних з Польщею регіонах України у польському повітряному просторі розпочато роботу військової авіації
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною
13 вересня, 18:36
Нетаньягу та Трамп провели спільну пресконференцію
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
30 вересня, 05:45
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
24 вересня, 18:10

Економіка

Фінляндія та Швеція почали готуватися до «життя у пітьмі»
Фінляндія та Швеція почали готуватися до «життя у пітьмі»
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
В одній зі скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина
В одній зі скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина
Зміна клімату може зіпсувати смак кави
Зміна клімату може зіпсувати смак кави
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію
Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua