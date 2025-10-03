Фінляндія та Швеція почали готуватися до «життя у пітьмі»

Шведська влада активно працює над детальним планом дій на випадок, якщо масштабне відключення все ж таки відбудеться

Фінляндія та Швеція опрацьовують заходи на випадок повного блекауту

Фінляндія та Швеція активно розробляють та вдосконалюють плани дій на випадок масштабного відключення електроенергії (блекауту). Причиною підвищеної уваги до енергетичної безпеки став серйозний збій в енергосистемі Піренейського півострова, що стався навесні 2025 року. Про це повідомляє фінське видання Iltalehti з посиланням на представників найбільших енергетичних компаній обох країн, пише «Главком».

Представники енергетичних компаній Скандинавії зазначають, що хоча останній великий блекаут у Фінляндії стався понад 50 років тому, сьогодні необхідно бути готовими до найгіршого сценарію.

«Ми повинні бути готові до ситуації, коли значна частина країни може зануритися в темряву», – зазначив голова фінської електромережевої компанії Fingrid Аста Сіхвонен-Пункка.

За його словами, причиною збою можуть стати сильні погодні явища або людська помилка. Для мінімізації ризиків країнам-сусідам необхідно тісніше обмінюватися інформацією та координувати свої дії.

У Швеції також налаштовані серйозно. Стратегічний менеджер компанії Svenska Kraftnät Ерік Ек визнав, що повністю захиститися від блекаутів неможливо. Однак шведська влада активно працює над детальним планом дій на випадок, якщо масштабне відключення все ж таки відбудеться, щоб максимально швидко відновити енергопостачання та забезпечити життєдіяльність критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи. Такого висновку дійшло британське аналітичне агентство Ember, яке спеціалізується на питаннях енергетичного переходу, після масштабного блекауту 28 квітня цього року.

До слова, іспанський уряд оприлюднив фінальний звіт щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося 28 квітня, поклавши основну відповідальність на оператора мережі Red Eléctrica та енергогенеруючі компанії.