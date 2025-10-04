Головна Країна Події в Україні
Генштаб підвердив ураженя великого НПЗ у Ленінградській області

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Завдано удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез»
Генштаб: Уражено низку важливих об'єктів та цілей агресора

У ніч проти 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території Росії та на тимчасово окупованій українській території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, завдано удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез» (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті, який є одним із найбільших НПЗ Росії з річною потужністю 19,8 млн тонн, зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

ТОВ «Кіришінефтеоргсинтез» – найбільше підприємство міста Кіриші та одне з ключових у російській нафтохімії. Завод належить холдингу «Сургутнефтегаз» і має потужність переробки близько 19,8 млн тонн нафти на рік.

Підприємство випускає понад 80 видів продукції, серед яких бензин, дизель, авіаційне пальне, мазут, сірка, сірчана кислота, бітум і розчинники.

За відкритими даними, у 2024 році «Кіришінефтеоргсинтез» переробив приблизно 17,5 млн тонн нафти – це близько 6,6% від загального обсягу переробки у Росії.

Також в районі Онезького озера (Республіка Карелія, РФ) пошкоджено малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь завданих збитків з’ясовується.

У Курській області Сили оборони уразили радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджаючу машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Окрім ударів по об'єктах у глибині Росії, було завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль було успішно уражено, результати також уточнюються.

Генштаб підкреслив, що Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Кіришінефтеоргсинтез» у місті Кіриші, Ленінградська область. Про це повідомляють російські пабліки, пише «Главком».

Місцеві жителі повідомляють у міських чатах про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу. 

Теги: Генштаб нафта росія

