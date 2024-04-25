Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім відреагував на вето РФ щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім відреагував на вето РФ щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі
Вето Росії поставить під загрозу низку життєво важливих сфер
фото: bne IntelliNews

США вважають, що Росія розробляє новий супутник із ядерною зброєю

Білий дім вважає, що вето Росії на резолюцію ООН щодо зобов'язання держав-учасниць Договору по космосу не розміщувати ядерну зброю на орбіті навколо Землі поставить під загрозу низку життєво важливих сфер. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що виведення ядерної зброї у космос не лише порушило б договір, але й поставило б під загрозу життєво важливі служби нацбезпеки та зв’язку, наукові, метеорологічні, сільськогосподарські торговельні служби, які супутники забезпечують для людей в усьому світі.

За словами Саллівана, Сполучені Штати вважають, що Росія розробляє новий супутник з ядерною зброєю.

«Ми чули, як Володимир Путін публічно заявив, що РФ не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, то Росія не наклала б вето на цю резолюцію», ‒ зауважив радник президента США з питань національної безпеки.

Нагадаємо, Росія наклала вето на резолюцію ООН, запропоновану Сполученими Штатами та Японією, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. 

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави «активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі».

Договір про космос 1967 року забороняє підписантам, включаючи Росію і США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення».

Раніше Сполучені Штати розповіли своїм союзникам, що Росія може відправити у космос ядерну зброю для знищення супутників уже цього року.

Читайте також: 

Теги: росія ядерна зброя космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щонайменше третина Харкова може бути перетворено на руїни з території РФ без застосування крилатих/балістичних ракет
Світ має прокинутись, інакше російські бомби почнуть падати на міста ЄС і НАТО
28 березня, 19:47
Аналітики ISW вважають, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держа
Кремль створює інформаційні умови для ймовірної ескалації проти НАТО – ISW
1 квiтня, 08:32
Посол РФ у Фінляндії Павло Кузнєцов пригрозив, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили НАТО або на нібито розміщення ядерної зброї у Фінляндії
Путін готується до тривалого протистояння з Заходом: аналіз ISW
7 квiтня, 07:44
Теракт у «Крокус Сіті Хол»: на росТБ підозрювані розповіли, як «їхали в Київ по мільйон рублів»
Теракт у «Крокус Сіті Хол»: на росТБ підозрювані розповіли, як «їхали в Київ по мільйон рублів»
8 квiтня, 07:54
Умисне порушення санкцій передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення
Євросоюз остаточно криміналізував відповідальність за порушення санкцій проти РФ
12 квiтня, 15:07
Тіла у підбитій техніці для ідентифікації – це найбільш складний випадок
Як шукають тіла загиблих на нулі? Журналіст провів день зі спеціальним загоном
11 квiтня, 11:14
19 квітня росіяни атакували Україну ракетами
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість поранених та загиблих зростає (оновлено)
19 квiтня, 08:00
Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське
У Смоленській області РФ горять два паливно-енергетичні об'єкти
Вчора, 06:32
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
Вчора, 18:41

Політика

18 соратників Трампа звинувачено в спробах зірвати вибори 2020 року
18 соратників Трампа звинувачено в спробах зірвати вибори 2020 року
Білий дім відреагував на вето РФ щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі
Білий дім відреагував на вето РФ щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі
Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини
Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини
Росія заблокувала резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї у космос
Росія заблокувала резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї у космос
На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана
На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана
Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms
Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
44K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
37K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
29K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
12K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
8607
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua