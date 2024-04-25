Білий дім відреагував на вето РФ щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі

США вважають, що Росія розробляє новий супутник із ядерною зброєю

Білий дім вважає, що вето Росії на резолюцію ООН щодо зобов'язання держав-учасниць Договору по космосу не розміщувати ядерну зброю на орбіті навколо Землі поставить під загрозу низку життєво важливих сфер. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що виведення ядерної зброї у космос не лише порушило б договір, але й поставило б під загрозу життєво важливі служби нацбезпеки та зв’язку, наукові, метеорологічні, сільськогосподарські торговельні служби, які супутники забезпечують для людей в усьому світі.

За словами Саллівана, Сполучені Штати вважають, що Росія розробляє новий супутник з ядерною зброєю.

«Ми чули, як Володимир Путін публічно заявив, що РФ не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, то Росія не наклала б вето на цю резолюцію», ‒ зауважив радник президента США з питань національної безпеки.

Нагадаємо, Росія наклала вето на резолюцію ООН, запропоновану Сполученими Штатами та Японією, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі.

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави «активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі».

Договір про космос 1967 року забороняє підписантам, включаючи Росію і США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення».

Раніше Сполучені Штати розповіли своїм союзникам, що Росія може відправити у космос ядерну зброю для знищення супутників уже цього року.