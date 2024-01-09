У Вашингтоні автомобіль врізався у ворота Білого дому

Даних про постраждалих внаслідок інциденту немає

У понеділок ввечері автомобіль врізався в огорожу комплексу Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомив речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі в соцмережі Х.

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«Близько 18:00 автомобіль зіткнувся із зовнішніми воротами комплексу Білого дому. Водій затриманий, ми з’ясовуємо причину і характер зіткнення», – написав він.

На місці події працюють поліцейські фото: Reuters

Як повідомляє місцевий телеканал NBC, на місці події працюють поліцейські, пожежники та медики. Ознак загроз в автомобілі не виявили. Також немає даних про постраждалих.

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Президент США Джо Байден у момент інциденту перебував за межами міста. У службі безпеки не повідомили, чи це була проста аварія, чи цілеспрямована атака на будівлю.

Водій залишається під вартою фото: AP

Поліція Вашингтона перевірила та відвезла автомобіль, але водій залишається під вартою.

Нагадаємо, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про це пише Reuters.

Інцидент стався у місті Вілмінгтон близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.