У Вашингтоні автомобіль врізався у ворота Білого дому
Даних про постраждалих внаслідок інциденту немає
У понеділок ввечері автомобіль врізався в огорожу комплексу Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомив речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі в соцмережі Х.
«Близько 18:00 автомобіль зіткнувся із зовнішніми воротами комплексу Білого дому. Водій затриманий, ми з’ясовуємо причину і характер зіткнення», – написав він.
Як повідомляє місцевий телеканал NBC, на місці події працюють поліцейські, пожежники та медики. Ознак загроз в автомобілі не виявили. Також немає даних про постраждалих.
Президент США Джо Байден у момент інциденту перебував за межами міста. У службі безпеки не повідомили, чи це була проста аварія, чи цілеспрямована атака на будівлю.
Поліція Вашингтона перевірила та відвезла автомобіль, але водій залишається під вартою.
Нагадаємо, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про це пише Reuters.
Інцидент стався у місті Вілмінгтон близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.
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