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У Вашингтоні автомобіль врізався у ворота Білого дому

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Вашингтоні автомобіль врізався у ворота Білого дому
Поліція Вашингтона перевірила автомобіль, водій залишається під вартою
фото: AP

Даних про постраждалих внаслідок інциденту немає

У понеділок ввечері автомобіль врізався в огорожу комплексу Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомив речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі в соцмережі Х.

«Близько 18:00 автомобіль зіткнувся із зовнішніми воротами комплексу Білого дому. Водій затриманий, ми з’ясовуємо причину і характер зіткнення», – написав він.

На місці події працюють поліцейські
На місці події працюють поліцейські
фото: Reuters

Як повідомляє місцевий телеканал NBC, на місці події працюють поліцейські, пожежники та медики. Ознак загроз в автомобілі не виявили. Також немає даних про постраждалих.

Президент США Джо Байден у момент інциденту перебував за межами міста. У службі безпеки не повідомили, чи це була проста аварія, чи цілеспрямована атака на будівлю.

Водій залишається під вартою
Водій залишається під вартою
фото: AP

Поліція Вашингтона перевірила та відвезла автомобіль, але водій залишається під вартою.

Нагадаємо, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про це пише Reuters.

Інцидент стався у місті Вілмінгтон близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.

Теги: США аварія автомобіль

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