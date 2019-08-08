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    У світі

    У Росії пасажирський автобус впав у прірву: є загиблі та багато постраждалих

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    На місце події направлено 20 бригад &laquo;швидкої допомоги&raquo; - У Росії пасажирський автобус впав у прірву: є загиблі та багато постраждалих
    На місце події направлено 20 бригад «швидкої допомоги»

    Автобус злетів з траси після зіткнення із двома автівками

    Пасажирський автобус зіткнувся з двома автомобілями на трасі А-146 під Новоросійськом в РФ і впав у прірву.

    Про це у середу пізно ввечері повідомляє «Интерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

    За попередніми даними, в автобусі знаходилися 42 людини. Як додає «Тасс», три людини, в тому числі двоє дітей, загинули.

    МНС Росії офіційно підтверджує загибель двох осіб. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 30 постраждалих доставлені в лікарні.

    На місце події направлено 20 бригад «швидкої допомоги».

    Нагадаємо, 2 серпня на північному заході Туреччини загорівся пасажирський автобус: загинуло п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. 15 осіб було госпіталізовано.

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