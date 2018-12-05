В Росії відреагували на ультиматум США щодо виходу з ракетного договору



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Росія не буде відповідати на «висунуті США звинувачення»

«Росія - це не та країна, якій можна ставити ультиматуми», обурилися в РФ

Російська влада завила, що ніяких порушень умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальностз боку РФ не існує.

Про це повідомляє «Интерфакс».

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що РФ дотримується положень Договору.

«Росія неухильно дотримується положення договору, і американській стороні це відомо», - сказала вона, коментуючи заяву держсекретаря США Майка Помпео.

Голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов заявив, що Росія не буде відповідати на «висунуті США звинувачення».

«Росія - це не та країна, якій можна ставити ультиматуми. У РФ є так само претензії до США, на які вони не відповіли, тому ми не збираємося на їх уявні звинувачення відповідати», - сказав він.

Шаманов додав, що «Росія вже багато разів пропонувала США сісти за стіл переговорів, чого вони не роблять, значить, чогось бояться».

Член Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич додав, що ракета 9М729, до якої пред'являють претензії США і НАТО, «не порушує договір».

Як відомо, 4 грудня США дали Росії 60 днів на виконання умов ракетного договору.

Раніше у НАТО визнали, що Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), і закликали Москву повернутися до дотримання договору.

Зазначений договір забороняє США і Росії розробляти, випробовувати і мати на озброєнні крилаті і балістичні ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 км.

До слова, Конгрес США розгляне законопроект про припинення ядерного договору з РФ