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    У світі

    В Росії відреагували на ультиматум США щодо виходу з ракетного договору

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    Росія не буде відповідати на &laquo;висунуті США звинувачення&raquo; - В Росії відреагували на ультиматум США щодо виходу з ракетного договору
    Росія не буде відповідати на «висунуті США звинувачення»

    «Росія - це не та країна, якій можна ставити ультиматуми», обурилися в РФ

    Російська влада завила, що ніяких порушень умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальностз боку РФ не існує.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що РФ дотримується положень Договору.

    «Росія неухильно дотримується положення договору, і американській стороні це відомо», - сказала вона, коментуючи заяву держсекретаря США Майка Помпео.

    Голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов заявив, що Росія не буде відповідати на «висунуті США звинувачення».

    «Росія - це не та країна, якій можна ставити ультиматуми. У РФ є так само претензії до США, на які вони не відповіли, тому ми не збираємося на їх уявні звинувачення відповідати», - сказав він.

    Шаманов додав, що «Росія вже багато разів пропонувала США сісти за стіл переговорів, чого вони не роблять, значить, чогось бояться».

    Член Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич додав, що ракета 9М729, до якої пред'являють претензії США і НАТО, «не порушує договір».

    Як відомо, 4 грудня США дали Росії 60 днів на виконання умов ракетного договору.

    Раніше у НАТО визнали, що Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), і закликали Москву повернутися до дотримання договору.

    Зазначений договір забороняє США і Росії розробляти, випробовувати і мати на озброєнні крилаті і балістичні ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 км.

    До слова, Конгрес США розгляне законопроект про припинення ядерного договору з РФ

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