В США під заставу вийшла експоліцейська, яка застрелила афроамериканця

Rолишню співробітницю поліції відпустили під заставу в розмірі $100 тисяч

Колишня поліцейська Кім Поттер, яку звинуватили в ненавмисному вбивстві афроамериканця Даунт Райта, вийшла з-під варти під заставу. Про це повідомляє Fox News.

Телеканал повідомляє, що колишню співробітницю поліції відпустили під заставу в розмірі 100 тисяч доларів.

Відзначається, що Кім Поттер прийме участь в судовому засіданні, яке має відбутися в четвер, 15 квітня.

У Міннесоті сотні людей вийшли на протести після того, як поліцейський застрелив 20-річного афроамериканця Даунта Райта. За даними місцевої поліції, правоохоронці зупинили Райта в неділю, 11 квітня, за порушення правил дорожнього руху.

Співробітниця поліції вистрілила і потрапила в водія, але автомобіль продовжував рух кілька кварталів, перш ніж врізався в інший автомобіль. Райт помер на місці події.

Після цього вони з'ясували, що у нього є непогашений ордер на арешт. У поліції заявляють, що після того, як його спробували затримати, він знову сів у машину і продовжив рух.

Керівництво поліції повідомило, що поліцейська хотіла використовувати електрошокер, але випадково вистрілила в Райта. На час розслідування її усунули.

Смерть Райта спровокувала заворушення і протести проти поліцейського насильства. Люди розбили кілька автомобілів поліції. Правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями та застосували сльозогінний газ. У Міннеаполіс ввели Національну гвардію. Усе це відбулося на тлі суду над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда.

Нагадаємо: 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

Як повідомлялось, минулого місяця міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста