В Угорщині перекинувся мікроавтобус з українцями, один пасажир впав у кому



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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі

У суботу, 11 серпня, в Угорщині перекинуся мікроавтобус, який перевозив громадян України. Є постраждалі. Про це інформує посольство України в цій країні.

За його даними, інцидент трапився у другій половині дня на території області Ноград на 59 км автошляху №2. Мікроавтобус з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся.

Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надано першу медичну допомогу, всіх госпіталізовано з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, 5 - легкі. Загиблих немає.

За повідомленням поліції, 13 постраждалих у ДТП громадян України госпіталізовані у лікарні міст Будапешт, Вац та Балашшадярмат. Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено залишити лікарні. Решта перебувають у лікарнях, один у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього знаходиться батько.

Дипломат запевнили, що продовжать тримати ситуацію на контролі. Вони встановлюють зв'язок з рідними постраждалих.

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11 серпня кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи.