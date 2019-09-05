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    У світі

    В Японії поїзд зійшов з рейок, травмовані мінімум 30 людей

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    Головний вагон поїзда отримав серйозні пошкодження - В Японії поїзд зійшов з рейок, травмовані мінімум 30 людей
    Головний вагон поїзда отримав серйозні пошкодження
    Фото: kyodonews.net

    Інцидент стався в місті Йокогама на одному із залізничних переїздів

    В японському місті Йокогама пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажівкою та зійшов з рейок, внаслідок чого зазнали травм щонайменше 30 осіб.

    Про це повідомляє Kyodo.

    Інцидент стався в четвер на одному із залізничних переїздів.

    Головний вагон поїзда отримав серйозні пошкодження. На місці працюють рятувальники.

    Поліція з'ясовує обставини трагедії.

    Нагадаємо, 13 серпня на залізничному вокзалі в Миколаєві сталася пожежа у локомотиві «Інтерсіті» сполученням «Херсон - Київ».

    Раніше повідомлялося, що в селищі Чутове Полтавської області посеред поля зламався потяг «Інтерсіті», який прямував до Харкова.

    Джерело: Укрінформ

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